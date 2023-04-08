У Рівному 5-річний хлопчик встромив в око манікюрні ножиці: медики врятували зір дитині (фото)

До лікарні у Рівному надійшов хлопчик з проникаючим пораненням ока з випадінням райдужки і защемленням її у рані.

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У Рівному 5-річний хлопчик, граючись із манікюрними ножицями, пошкодив око. Медикам вдалося врятувати зір дитині. Про це повідомляють у Рівненській обласній дитячій лікарні.

"До спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні надійшов п’ятирічний хлопчик з проникаючим пораненням ока з випадінням райдужки і защемленням її у рані. Батьки, жителі одного із районів області, не зволікали зі зверненням до лікарів, і дитину прооперували вже через кілька годин від моменту поранення", — йдеться в повідомленні.

Фото: Рівненська обласна дитяча лікарня

Лікар-офтальмолог лікарні провів одномоментну мікрохірургічну обробку проникаючого поранення з вправленням райдужки і накладенням мікрошвів. Оперативне втручання було виконано з використанням операційного мікроскопа та під загальним знеболенням.

Фото: Рівненська обласна дитяча лікарня

Нагадаємо, що під Києвом на дитмайданчику гойдалка вбила 5-річну дитину. Мати з сином пішли на дитячий майданчик, і хлопчик побіг до гойдалки, де перебували троє малолітніх дівчаток. Гойдалка вдарила дитину і вона впала на тротуар, вдарившись головою.

На Прикарпатті трирічний хлопчик жив із металевим шурупом у животі. Батьки звернулися до фахівців львівського "Охматдиту". Лікарі були здивовані, адже така ситуація спостерігається нечасто. Після виявлення знахідки її одразу видалили.