Пытались вывезти мощи 80 святых: на границе с Молдовой задержали автомобиль с церковным товаром

Мужчину-перевозчика задержали, а о преступлении пограничники сообщили в Службу безопасности Украины и Нацполицию.

Related video

В Одесской области на пункте пропуска "Табаки" пограничники задержали авто, в котором нашли мощи 80 святых и другой церковный товар, который пытались вывезти из Украины в Молдову. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В пункте пропуска "Табаки" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга пытался вывезти гражданин Молдовы в храм Покрова Пресвятой Богородицы, вроде бы на праздник. Небрежная перевозка ковчега привела к тому, что мощи рассыпались", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали, а о преступлении пограничники сообщили Службе безопасности Украины и Нацполиции.

Напомним, что россияне в США пытались ввезти сворованные в Украину мечи-акинаки времен скифских времен, половецкие сабли и топоры. 10 марта на территории Посольства Украины в США состоялась официальная церемония возвращения Украине культурных и исторических ценностей.

В Германии кладоискатель с помощью металлоискателя нашел 800-летний клад золотых украшений и монет. Среди артефактов были особые вещи – византийские серьги и монета в исламском стиле.