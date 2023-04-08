На подиум на инвалидной коляске. Как работает первая украинская модельная школа с инклюзией

Воспитанники и педагоги первой в Украине инклюзивной модельной школы "НовіМИ" своим делом доказывают, что все стереотипы, которые есть в обществе в отношении людей с инвалидностью, ничего не стоят. Мы расскажем, как учат девушек в модельной школе для людей с инклюзией и почему модель может быть действенной психологической терапией, способной воспроизвести новое качество жизни.

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Время инклюзии в моделинге пришло

Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" впервые открыла свои двери летом прошлого года. Ее основательницей и идейной вдохновительницей стала украинка Ольга Акимова, которая сама стала примером уничтожения стереотипов. Женщина увлеклась моделингом уже после 40 лет. Возраст, когда традиционно в этом бизнесе большинство моделей уже завершают карьеру. Ольга прошла обучение в нескольких модельных школах, приняла участие во многих модных показах, снялась в рекламе и прошла подиумами недель моды в Дубае и Париже.

Следующим шагом Ольга решила открыть свою школу моделинга, однако сначала все задумывалось без участия инклюзивных воспитанников.

Ольга Акимова, основательница и идейная вдохновительница первой в Украине инклюзивной модельной школы

"Сначала я хотела организовать модельную школу для мам деток с инвалидностью, — объясняет Акимова. — Такие мамы обычно посвящают всю жизнь своим детям, растворяются в них, но женское у них все равно никуда не девается. Они бы и хотели как-то проявить себя, но материальная сторона вопроса не дает им этого сделать".

Впрочем, женщина признается, что всегда вдохновлялась людьми с инвалидностью.

"Потому что люблю находиться в окружении сильных, мотивированных людей. Взаимодействуя с ними, я сама заряжаюсь силой", — рассказывает Акимова.

Поэтому и было принято решение изменить формат обучения и пригласить в модельную школу именно девушек с инклюзией.

"Я для себя решила, что смогу провести людей с инвалидностью модельными шагами в новое украинское инклюзивное пространство. Именно через моделинг мы будем показывать, что люди с инвалидностью ничем не отличаются от других, что они имеют право участвовать в модных показах, и могут это сделать. Общество не готово было их принять, потому что они долгое время были в тени, с собой и со своими проблемами наедине. Но я считаю, что пришло время, когда нужно это сделать", — объясняет Акимова.

Как происходит обучение

Сейчас инклюзивная школа "НовиМИ" работает на два города одновременно: Киев и Львов.

"В процессе обучения я не обращаю внимание на то, какая именно у человека форма инвалидности. Если человек принял решение, что будет двигаться со всеми вместе, то это уже задача моя и педагогов, каким образом этого человека представить в том или ином формате, — рассказывает Ольга Акимова. — Например, если у девушки какие-то физические ограничения, связанные с руками, то ей никто не скажет, что она не будет на подиуме, а будет принимать участие только в фотосессиях, если человек говорит, что хочет быть и на подиуме, и участвовать в фотопроектах, это уже моя задача — решить, каким образом приобщить девушку к тому или иному формату моделинга".

Обучение проходит по следующим дисциплинам: фотопозирование, дефиле, актерское мастерство, история моделинга, модели мира, нестандартные модели мира, основы стиля, макияжа, ухода за собой, основы здорового питания.

Важно

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"Сначала есть небольшой теоретический блок, а затем сразу идет практика: фотопозирование, дефиле", — объясняет Ольга Акимова.

Учеба в школе бесплатная, а главный критерий отбора студентов — желание.

"Особых критериев отбора нет. Нужно желание и готовность самого человека. Я настраиваю девушек, что наша главная задача, когда мы выходим на подиум, ни в коем случае не вызывать какую-то жалость, а наоборот вызывать эффект "вау", — добавляет Ольга Акимова.

По словам основательницы инклюзивной модельной школы, моделинг для девушек — своеобразная терапия.

"Я рассматриваю моделинг, в том числе, как терапию. Это вид искусства, а любое искусство формирует личность и помогает развиваться человеку, — объясняет Акимова. — Часто люди с инклюзией очень замкнуты, не открыты, и когда они принимают решение, что будут учиться моделингу — это первый шаг к тому, чтобы заявить окружающим о себе. Сначала мы вообще предлагаем девушкам поснимать друг друга на свои телефоны, чтобы в непринужденной атмосфере они смогли немного раскрыться. На следующих занятиях они уже учатся работать перед камерой. Обычно все происходит, как и в обычной модельной школе".

Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" Инклюзивная модельная школа "НовіМИ"

Внутренние изменения

Ольга Акимова признается, что уже после нескольких занятий можно заметить внутренние изменения у девушек.

"Если бы я не видела этих изменений в девушках, то не занималась бы этим проектом. Девушки очень раскрываются, их самооценка растет, они вдохновляются, ведь многие в детстве мечтали быть моделью. Некоторые из девушек, даже еще не закончив обучение, уже получили предложения съемок", — рассказывает основательница школы.

А какие впечатления у самих студенток инклюзивной модельной школы?

Киевлянка Екатерина Матлаева, которая передвигается на колесном кресле, занимается в школе чуть больше двух недель, но признается, что всегда хотела попасть в мир моделинга.

"Это мой первый опыт, но решила попробовать, потому что это моя детская мечта и чувствую, что это та сфера, где я должна быть. Моя сфера. На занятиях мы овладеваем дефиле, фотопозировка, ощущение такта и своего тела, принятие себя и раскрытие себя. Изучаем то, что и обычные модели. Чтобы получить хорошее фото, нужна уверенность в себе, любимая музыка и максимально расслабиться, кайфовать от себя. Это не легко, потому что много нюансов, но тяжелая работа всегда окупается и все получается, главное — не опускать руки. Я получаю ощущение эйфории и очень счастлива, что этим занимаюсь. Возможность показать себя миру, заявить о себе вызывает только положительные эмоции и повышает самооценку", — рассказывает Екатерина.

Киевлянка Екатерина Матлаева всегда хотела попасть в мир моделинга

А вот львовянка Карина Айрапетян профессионально занимается пара-карате, однако недавно решила попробовать себя и в моделинге.

"Мне нравится то, что к девушкам относятся адекватно, помогают физически попасть в студию, и уделяют всем внимание, не обделяя никого. Сама идея такого проекта отличная, поэтому интересно понаблюдать за этим. Ведь все ограничения — только в наших головах", — добавляет ученица инклюзивной модельной школы

В мире моды инклюзивный моделинг уже давно является растущим трендом. Признанные модные бренды, такие как Balenciaga, Alexander McQueen, Tommy Hilfiger, Chanel, Diesel, все чаще приглашают к участию в своих показах и рекламных кампаниях инклюзивных манекенщиц.

"Это все возможно и в Украине, и именно к этому я и стремлюсь. Это перспективное направление в плане развития инклюзии и в Украине, это должно быть, — уверяет Ольга Акимова. — Однако для того, чтобы выйти на подиум и принять участие в показе наравне со всеми, нужно очень много и тщательно работать, поэтому мы договариваемся с девушками в самом начале, что мы будем много работать, не пропускать занятия. Я девушек нацеливаю, что мі не будем делать простіе вещи: можно просто проехть по подиуму в колесном кресле, а можно сделать это в тандеме, синхронно, и это будет уже восприниматься на высоком уровне, мы должны выходить на международный уровень, но мы должны понимать с чем туда выходить, чтобы вызвать эффект сильной украинской женщины, которую не сломит ни война, ни инвалидность. Да — на коляске, да — с какими-то особенностями здоровья, но она идет, она двигается, она со всеми, она имеет на это право и этим правом пользуется".

Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине, а также о помощи украинцам с инвалидностью, которые приютили страны ЕС, вы можете на сайте организации EnableMe Ukraine.

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