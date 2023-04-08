На подиум на инвалидной коляске. Как работает первая украинская модельная школа с инклюзией
Воспитанники и педагоги первой в Украине инклюзивной модельной школы "НовіМИ" своим делом доказывают, что все стереотипы, которые есть в обществе в отношении людей с инвалидностью, ничего не стоят. Мы расскажем, как учат девушек в модельной школе для людей с инклюзией и почему модель может быть действенной психологической терапией, способной воспроизвести новое качество жизни.
Время инклюзии в моделинге пришло
Инклюзивная модельная школа "НовіМИ" впервые открыла свои двери летом прошлого года. Ее основательницей и идейной вдохновительницей стала украинка Ольга Акимова, которая сама стала примером уничтожения стереотипов. Женщина увлеклась моделингом уже после 40 лет. Возраст, когда традиционно в этом бизнесе большинство моделей уже завершают карьеру. Ольга прошла обучение в нескольких модельных школах, приняла участие во многих модных показах, снялась в рекламе и прошла подиумами недель моды в Дубае и Париже.
Следующим шагом Ольга решила открыть свою школу моделинга, однако сначала все задумывалось без участия инклюзивных воспитанников.
"Сначала я хотела организовать модельную школу для мам деток с инвалидностью, — объясняет Акимова. — Такие мамы обычно посвящают всю жизнь своим детям, растворяются в них, но женское у них все равно никуда не девается. Они бы и хотели как-то проявить себя, но материальная сторона вопроса не дает им этого сделать".
Впрочем, женщина признается, что всегда вдохновлялась людьми с инвалидностью.
"Потому что люблю находиться в окружении сильных, мотивированных людей. Взаимодействуя с ними, я сама заряжаюсь силой", — рассказывает Акимова.
Поэтому и было принято решение изменить формат обучения и пригласить в модельную школу именно девушек с инклюзией.
"Я для себя решила, что смогу провести людей с инвалидностью модельными шагами в новое украинское инклюзивное пространство. Именно через моделинг мы будем показывать, что люди с инвалидностью ничем не отличаются от других, что они имеют право участвовать в модных показах, и могут это сделать. Общество не готово было их принять, потому что они долгое время были в тени, с собой и со своими проблемами наедине. Но я считаю, что пришло время, когда нужно это сделать", — объясняет Акимова.
Как происходит обучение
Сейчас инклюзивная школа "НовиМИ" работает на два города одновременно: Киев и Львов.
"В процессе обучения я не обращаю внимание на то, какая именно у человека форма инвалидности. Если человек принял решение, что будет двигаться со всеми вместе, то это уже задача моя и педагогов, каким образом этого человека представить в том или ином формате, — рассказывает Ольга Акимова. — Например, если у девушки какие-то физические ограничения, связанные с руками, то ей никто не скажет, что она не будет на подиуме, а будет принимать участие только в фотосессиях, если человек говорит, что хочет быть и на подиуме, и участвовать в фотопроектах, это уже моя задача — решить, каким образом приобщить девушку к тому или иному формату моделинга".
Обучение проходит по следующим дисциплинам: фотопозирование, дефиле, актерское мастерство, история моделинга, модели мира, нестандартные модели мира, основы стиля, макияжа, ухода за собой, основы здорового питания.Важно
"Сначала есть небольшой теоретический блок, а затем сразу идет практика: фотопозирование, дефиле", — объясняет Ольга Акимова.
Учеба в школе бесплатная, а главный критерий отбора студентов — желание.
"Особых критериев отбора нет. Нужно желание и готовность самого человека. Я настраиваю девушек, что наша главная задача, когда мы выходим на подиум, ни в коем случае не вызывать какую-то жалость, а наоборот вызывать эффект "вау", — добавляет Ольга Акимова.
По словам основательницы инклюзивной модельной школы, моделинг для девушек — своеобразная терапия.
"Я рассматриваю моделинг, в том числе, как терапию. Это вид искусства, а любое искусство формирует личность и помогает развиваться человеку, — объясняет Акимова. — Часто люди с инклюзией очень замкнуты, не открыты, и когда они принимают решение, что будут учиться моделингу — это первый шаг к тому, чтобы заявить окружающим о себе. Сначала мы вообще предлагаем девушкам поснимать друг друга на свои телефоны, чтобы в непринужденной атмосфере они смогли немного раскрыться. На следующих занятиях они уже учатся работать перед камерой. Обычно все происходит, как и в обычной модельной школе".
Внутренние изменения
Ольга Акимова признается, что уже после нескольких занятий можно заметить внутренние изменения у девушек.
"Если бы я не видела этих изменений в девушках, то не занималась бы этим проектом. Девушки очень раскрываются, их самооценка растет, они вдохновляются, ведь многие в детстве мечтали быть моделью. Некоторые из девушек, даже еще не закончив обучение, уже получили предложения съемок", — рассказывает основательница школы.
А какие впечатления у самих студенток инклюзивной модельной школы?
Киевлянка Екатерина Матлаева, которая передвигается на колесном кресле, занимается в школе чуть больше двух недель, но признается, что всегда хотела попасть в мир моделинга.
"Это мой первый опыт, но решила попробовать, потому что это моя детская мечта и чувствую, что это та сфера, где я должна быть. Моя сфера. На занятиях мы овладеваем дефиле, фотопозировка, ощущение такта и своего тела, принятие себя и раскрытие себя. Изучаем то, что и обычные модели. Чтобы получить хорошее фото, нужна уверенность в себе, любимая музыка и максимально расслабиться, кайфовать от себя. Это не легко, потому что много нюансов, но тяжелая работа всегда окупается и все получается, главное — не опускать руки. Я получаю ощущение эйфории и очень счастлива, что этим занимаюсь. Возможность показать себя миру, заявить о себе вызывает только положительные эмоции и повышает самооценку", — рассказывает Екатерина.
А вот львовянка Карина Айрапетян профессионально занимается пара-карате, однако недавно решила попробовать себя и в моделинге.
"Мне нравится то, что к девушкам относятся адекватно, помогают физически попасть в студию, и уделяют всем внимание, не обделяя никого. Сама идея такого проекта отличная, поэтому интересно понаблюдать за этим. Ведь все ограничения — только в наших головах", — добавляет ученица инклюзивной модельной школы
В мире моды инклюзивный моделинг уже давно является растущим трендом. Признанные модные бренды, такие как Balenciaga, Alexander McQueen, Tommy Hilfiger, Chanel, Diesel, все чаще приглашают к участию в своих показах и рекламных кампаниях инклюзивных манекенщиц.
"Это все возможно и в Украине, и именно к этому я и стремлюсь. Это перспективное направление в плане развития инклюзии и в Украине, это должно быть, — уверяет Ольга Акимова. — Однако для того, чтобы выйти на подиум и принять участие в показе наравне со всеми, нужно очень много и тщательно работать, поэтому мы договариваемся с девушками в самом начале, что мы будем много работать, не пропускать занятия. Я девушек нацеливаю, что мі не будем делать простіе вещи: можно просто проехть по подиуму в колесном кресле, а можно сделать это в тандеме, синхронно, и это будет уже восприниматься на высоком уровне, мы должны выходить на международный уровень, но мы должны понимать с чем туда выходить, чтобы вызвать эффект сильной украинской женщины, которую не сломит ни война, ни инвалидность. Да — на коляске, да — с какими-то особенностями здоровья, но она идет, она двигается, она со всеми, она имеет на это право и этим правом пользуется".
Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине, а также о помощи украинцам с инвалидностью, которые приютили страны ЕС, вы можете на сайте организации EnableMe Ukraine.Важно