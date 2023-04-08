На подіум на інвалідному візку. Як працює перша українська модельна школа з інклюзією

Вихованці та педагоги першої в Україні інклюзивної модельної школи "НовіМИ" своєю справою доводять, що всі стереотипи, які є в суспільстві відносно людей з інвалідністю, нічого не варті. Ми розповімо, як навчають дівчат в модельній школі для людей з інклюзією та чому моделінг може бути дієвою психологічною терапією, здатною відтворити нову якість життя.

Related video

Час інклюзії в моделінгу прийшов

Інклюзивна модельна школа "НовіМИ" вперше відкрила свої двері влітку минулого року. Її засновницею та ідейною натхненницею стала українка Ольга Акімова, яка сама стала прикладом нищення стереотипів. Жінка захопилася моделінгом вже після 40 років. Вік, коли традиційно в цьому бізнесі більшість моделей вже завершують кар’єру. Ольга пройшла навчання в декількох модельних школах, взяла участь у багатьох модних показах, знялася в рекламі та навіть пройшла подіумами тижнів моди в Дубаї та Парижі.

Наступним кроком Ольга вирішила відкрити свою школу моделінгу, однак спочатку все задумувалось без участі інклюзивних вихованців.

Ольга Акімова, засновниця та ідейна натхненниця першої в Україні інклюзивної модельної школи "НовіМИ

"Спочатку я хотіла організувати модельну школу для мам діток з інвалідністю, — пояснює Акімова. – Такі мами, зазвичай, присвячують все життя своїм дітям, розчиняються в них, але ж жіноче в них все одно нікуди не дівається. Вони б і хотіли якось проявити себе, але матеріальна сторона питання не дає їм цього зробити".

Втім, жінка зізнається, що завжди надихалася людьми з інвалідністю.

"Тому що полюбляю знаходитись в оточенні сильних, мотивованих людей. Взаємодіючи з ними, я і сама заряджаюсь силою", — розказує Акімова.

Тому і було прийняте рішення змінити формат навчання, та запросити до модельної школи саме дівчат з інклюзією.

"Я для себе вирішила, що зможу провести людей з інвалідністю модельними кроками до нового українського інклюзивного простору. Саме через моделінг ми будемо показувати, що люди з інвалідністю нічим не відрізняються від інших, що вони мають право брати участь в модних показах, і можуть це зробити. Суспільство не готове було їх прийняти, бо вони довгий час були в тіні, з собою та зі своїми проблемами наодинці. Та я вважаю, що прийшов час, коли потрібно це зробити", — пояснює Акімова.

Як відбувається навчання

Зараз інклюзивна школа "НовіМИ" працює на два міста одночасно: Київ і Львів.

"У процесі навчання я не звертаю увагу на те, яка саме у людини форма інвалідності. Якщо людина прийняла рішення, що буде рухатись зі всіма разом, то це вже задача моя і педагогів, яким чином цю людину представити в тому чи іншому форматі, – розказує Ольга Акімова. – Наприклад, якщо у дівчини якісь фізичні обмеження, пов’язані з руками, то їй ніхто не скаже, що вона не буде на подіумі, а буде приймати участь тільки у фотосесіях. Якщо людина каже, що хоче бути і на подіумі, і брати участь у фотопроєктах, то це вже моє завдання — вирішити, яким чином долучити дівчину до того чи іншого формату моделінгу".

Навчання проходить з таких дисциплін: фотопозування, дефіле, акторська майстерність, історія моделінгу, моделі світу, нестандартні моделі світу, основи стилю, макіяжу, догляду за собою, основи здорового харчування.

Важливо

"Я стікаю кров'ю, всі в паніці біжать, а я тікати не можу". Історія порятунку Анастасії Шестопал

"Спочатку є невеличкий теоретичний блок, а потім одразу йде практика: фотопозування, дефіле", — пояснює Ольга Акімова.

Навчання в школі безкоштовне, а головний критерій добору студентів – бажання.

"Особливих критеріїв добору немає. Потрібне бажання і готовність самої людини. Я налаштовую дівчат, що наше головне завдання, коли ми виходимо на подіум, ні в якому разі не викликати якусь жалість, а навпаки викликати ефект "вау", — додає Ольга Акімова.

За словами засновниці інклюзивної модельної школи, моделінг для дівчат – своєрідна терапія.

"Я розглядаю моделінг, зокрема, як терапію. Це вид мистецтва, а будь-яке мистецтво формує особистість та допомагає розвиватися людині, — пояснює Акімова. – Часто люди з інклюзією дуже замкнуті, не відкриті, і коли вони приймають рішення, що будуть навчатися моделінгу – то це перший крок до того, щоб заявити оточуючим про себе. Спочатку ми взагалі пропонуємо дівчатам познімати одна одну на свої телефони, щоб у невимушеній атмосфері вони змогли трохи розкритися. На наступних заняттях вони вже навчаються працювати перед камерою. Здебільшого все відбувається, як і в звичайній модельній школі".

Інклюзивна модельна школа "НовіМИ" Інклюзивна модельна школа "НовіМИ" Інклюзивна модельна школа "НовіМИ" Інклюзивна модельна школа "НовіМИ" Інклюзивна модельна школа "НовіМИ" Інклюзивна модельна школа "НовіМИ" Інклюзивна модельна школа "НовіМИ" Інклюзивна модельна школа "НовіМИ"

Внутрішні зміни

Ольга Акімова зізнається, що вже після декількох занять можливо помітити внутрішні зміни у дівчат.

"Якби я не бачила цих змін в дівчатах, то не займалася б цим проэктом. Дівчата дуже розкриваються, їхня самооцінка зростає, вони надихаються, адже багато хто в дитинстві мріяв бути моделлю. Деякі з дівчат, навіть ще не закінчивши навчання, вже отримали пропозиції щодо зйомок", — розказує засновниця школи.

А які враження у самих студенток інклюзивної модельної школи?

Киянка Катерина Матлаєва, яка пересувається на колісному кріслі, займається в школі трохи більше двох тижнів, але зізнається, що завжди хотіла потрапити у світ моделінгу.

"Це мій перший досвід, але вирішила спробувати, бо це моя дитяча мрія і відчуваю, що це та сфера, де я маю бути. Моя сфера. На заняттях ми опановуємо дефіле, фотопозування, відчуття такту і свого тіла, прийняття себе і розкриття себе. Вивчаємо те, що і звичайні моделі. Щоб вийшло гарне фото, потрібна впевненість в собі, улюблена музика і максимально розслабитись, кайфувати від себе. Це не легко, бо багато нюансів, але важка робота завжди окупається і все виходить, головне — не опускати руки. Я отримую відчуття ейфорії та дуже щаслива що цим займаюсь. Можливість показати себе світу, заявити про себе викликає тільки позитивні емоції і підвищує самооцінку", — розказує Катерина.

Киянка Катерина Матлаєва завжди хотіла потрапити у світ моделінгу

А от львів’янка Карина Айрапетян професійно займається пара-карате, однак віднедавна вирішила спробувати себе і в моделінгу.

"Мені подобається те, що до дівчат ставляться адекватно, допомагають фізично потрапити в студію, і приділяють усім увагу, не обділяючи нікого. Сама ідея такого проєкту чудова, тому цікаво поспостерігати за цим. Адже всі обмеження — лише у наших головах", — додає вихованиця інклюзивної модельної школи.

В світі моди інклюзивний моделінг вже давно є зростаючим трендом. Визнані модні бренди, такі як Balenciaga, Alexander McQueen, Tommy Hilfiger, Chanel, Diesel все частіше запрошують до участі в своїх показах та рекламних кампаніях інклюзивних манекенниць.

"Це все можливо і в Україні, і саме цього я і прагну. Це перспективний напрямок в плані розвитку інклюзії і в Україні, це повинно бути, — запевняє Ольга Акімова. – Однак для того, щоб вийти на подіум і взяти участь у показі нарівні зі всіма, потрібно дуже багато і ретельно працювати. Тому ми домовляємось з дівчатами на самому початку, що ми будемо багато працювати, не пропускати заняття. Я дівчат націлюю, що ми не будемо робити прості речі: можна ж просто проїхати по подіуму в кріслі колісному, а можна зробити це в тандемі, синхронно, і це буде вже сприйматися на високому рівні. Ми повинні виходити на міжнародний рівень, але ми повинні розуміти з чим туди виходити, щоб викликати ефект сильної української жінки, яку не зламає ні війна, ні інвалідність. Так — на візку, так — з якимись особливостями здоров’я, але вона іде, вона рухається, вона з усіма, вона має на це право і цим правом користується".

Дізнатися більше про реабілітацію воїнів та постраждалих від війни в Україні, а також про допомогу українцям з інвалідністю, які отримали притулок у країнах ЄС, ви можете на сайті організації EnableMe Ukraine.

Важливо