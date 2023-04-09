Тризуб из 1000 куличей: во Львове установили пасхальный рекорд Украины (фото, видео)

Деньги, за которые можно получить праздничные угощения, пойдут на дрон для 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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1000 пасхальных куличей задекорировали и выложили в форме тризуба жители Львова за 25 минут и 17 секунд, установив новый национальный рекорд Украины, о чем появилась соответствующая запись в Книге рекордов страны. Об этом на своей странице в Factbook написал заместитель главы Львовского областного совета Юрий Холод.

В мероприятии принимали участие как взрослые, так и дети, активно помогая покрывать куличи глазурью и украшать ленточками.

Теперь каждый желающий может получить один из "рекордных" куличей, пожертвовав от 300 гривен на дрон 125-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

"И все это мы сделали вместе для поддержки отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Собираем на дрон в рамках инициативы Максим Козицкий #1000дронов для Украины. Потому что куличи – это хорошо. Их получат военные и внутренне перемещенные лица, а вот самое большое, что нужно нашим военным, – это дроны, автомобили и другая техника", – отметил Холод.

Политик поблагодарил организаторов мероприятия, пекарни, органы власти, волонтеров, а также гендиректора Книги рекордов Украины Анну Крисюк и Львовский дворец искусств Lviv Art Palace, где был установлен рекорд.

Самая же большая благодарность Холода адресована воинам ВСУ, которые защищают Украину от российских оккупантов.

"Смысл жизни каждого из нас уже больше года измеряется тем, что мы делаем для победы. Где бы мы ни были. Спасибо тебе, Львовщина, что помнишь об этом и доказываешь делами каждый день", – подытожил он.

Ранее Фокус писал, что нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx подсчитал, сколько вражеской техники уничтожили украинские военные и сколько затрофеили. Так, совсем недавно украинская армия превратила в груду металла радиолокационную станцию ВС РФ "Небо-СВУ".