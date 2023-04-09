Тризуб із 1000 пасок: у Львові встановили великодній рекорд України (фото, відео)

Гроші, за які можна отримати святкові частування, підуть на дрон для 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

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1000 великодніх пасок задекорували та виклали у формі тризуба жителі Львова за 25 хвилин та 17 секунд, встановивши новий національний рекорд України, про що з'явився відповідний запис у Книзі рекордів країни. Про це на своїй сторінці у Factbook написав заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

У заході брали участь як дорослі, так і діти, активно допомагаючи покривати паски глазур'ю та прикрашати стрічками.

Тепер кожен охочий може отримати одну з "рекордних" пасок, пожертвувавши від 300 гривень на дрон для 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

"І все це ми зробили разом для підтримки окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Збираємо на дрон у межах ініціативи Максим Козицький #1000дронів для України. Тому, що паски — це добре. Їх отримають військові та внутрішньо переміщені особи, а ось найбільше, що потрібно нашим військовим, — це дрони, автомобілі та інша техніка", — зазначив Холод.

Політик подякував організаторам заходу, пекарням, органам влади, волонтерам, а також гендиректорці Книги рекордів України Ганні Крисюк та Львівському палацу мистецтв Lviv Art Palace, де було встановлено рекорд.

Найбільша подяка Холода адресована воїнам ЗСУ, які захищають Україну від російських окупантів.

"Сенс життя кожного з нас вже більше року вимірюється тим, що ми робимо для перемоги. Де б ми не були. Дякую тобі, Львівщино, що пам'ятаєш про це та доводиш справами щодня", — підсумував він.

Раніше Фокус писав, що нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження воєнних дій Oryx підрахував, скільки ворожої техніки знищили українські військові та скільки затрофеїли. Так, зовсім недавно українська армія перетворила на купу металу радіолокаційну станцію ЗС РФ "Небо-СВУ".