"Налажали": в алкомаркете Львова извинились за скандальную надпись к Пасхе (фото)

Надпись на окнах супермаркета "Все для причастия" вызвала возмущение среди львовян, и на это отреагировали в городском совете. Владелец ошибку признал и извинился другой надписью, которой заменил предыдущую.

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Во Львове алкомаркет BadBoy, на фасаде которого разместили рекламную надпись к Пасхальным праздникам "Все для причастия", извинился перед жителями города. На месте старой надписи появилась новая. Об этом сообщила журналистка Марьяна Пьецух.

"С галичанами нельзя тонко шутить, особенно на тему религии. "Все для причастия" на магазине алкоголя — это святотатство было. Но это прекрасно. П.с. буду прямой, и не играть в праведную галичанку. Очень большое количество религиозных людей, которые исповедуются и причащаются перед Пасхой, потому что так положено, потом заливаются водкой, потому что праздник же", — написала она.

На фото, которое разместила журналистка, видно, что вместо предыдущей скандальной надписи "Все для причастия" прописными буквами теперь написано: "Простите, так налажать перед Пасхой мы могли только во Львове".

В сети под публикацией журналистки украинцы с юмором отнеслись к извинению супермаркета:

Но выкрутились грамотно…

Если у них есть хлеб и вино, то все норм.

Я теперь хочу в этот магазин.

На фото шикарный маркетинговый ход, просто перфектный стеб. На самом деле обесценивание веры словами "уже причастился" до сих пор бытует.

Не понял, а в чем лажа была? Они ведь не мусульманам предложили алкоголь. Если вино используется для причастия, что не так?

Напомним, что во Львове 9 апреля 1000 пасхальных куличей задекорировали и выложили в форме трезубца за 25 минут и 17 секунд, установив новый национальный рекорд Украины, о чем появилась соответствующая запись в Книге рекордов страны.

Также перед Пасхой во Львове была прекращена деятельность УПЦ Московского патриархата.