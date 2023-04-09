"Налажали": в алкомаркеті Львова перепросили за скандальний напис до Великодня (фото)

Напис на вікнах супермаркету "Все для причастя" викликав обурення серед львів'ян, і на це змушена була відреагувати міська рада. Власник помилку визнав і перепросив через інший напис, яким замінив попередній.

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У Львові алкомаркет BadBoy, на фасаді якого розмістили рекламний напис до Великодніх свят "Все для причастя", перепросив у жителів міста. На місці старого напису з'явився новий. Про це повідомила журналістка Марʼяна Пʼєцух.

"З галичанами не можна тонко жартувати, особливо на тему релігії. "Все для причастя" на магазині алкоголю — то святотатство було. Але це прекрасно. П.с. буду прямою, і не гратися в праведну галичанку. Дуже велика кількість релігійних людей, які сповідаються і причащаються перед Великоднем, бо так положено, потім заливаються горілкою, бо свято ж", — написала вона.

На світлині, яку розмістила журналістка, видно, що замість попереднього скандального напису "Все для причастя" великими літерами тепер написано: "Пробачте, так налажати перед Великоднем ми могли тільки у Львові".

В мережі під дописом журналістки українці з гумором поставилися до вибачення супермаркету:

Але викрутилися грамотно…

Якщо у них є хліб і вино, то все норм.

Я тепер хочу в той магазин.

На фото шикарний маркетинговий хід, просто перфектний стьоб. Насправді знецінення віри словами "вже причастився" досі побутує.

Не зрозумів, а в чому лажа була? Вони ж не мусульманам запропонували алкоголь. Якщо вино використовується для причастя, то що не так?

Нагадаємо, що у Львові 9 квітня 1000 великодніх пасок задекорували та виклали у формі тризуба за 25 хвилин та 17 секунд, встановивши новий національний рекорд України, про що з'явився відповідний запис у Книзі рекордів країни.

Також перед Великоднем у Львові припинили діяльність УПЦ Московського патріархату.