Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

"Налажали": в алкомаркеті Львова перепросили за скандальний напис до Великодня (фото)

новини львова, напис, скандальний напис, все для причастя, алкомаркет
На місці старого напису з'явився новий

Напис на вікнах супермаркету "Все для причастя" викликав обурення серед львів'ян, і на це змушена була відреагувати міська рада. Власник помилку визнав і перепросив через інший напис, яким замінив попередній.

Related video

У Львові алкомаркет BadBoy, на фасаді якого розмістили рекламний напис до Великодніх свят "Все для причастя", перепросив у жителів міста. На місці старого напису з'явився новий. Про це повідомила журналістка Марʼяна Пʼєцух.

"З галичанами не можна тонко жартувати, особливо на тему релігії. "Все для причастя" на магазині алкоголю — то святотатство було. Але це прекрасно. П.с. буду прямою, і не гратися в праведну галичанку. Дуже велика кількість релігійних людей, які сповідаються і причащаються перед Великоднем, бо так положено, потім заливаються горілкою, бо свято ж", — написала вона.

Fullscreen

На світлині, яку розмістила журналістка, видно, що замість попереднього скандального напису "Все для причастя" великими літерами тепер написано: "Пробачте, так налажати перед Великоднем ми могли тільки у Львові".

В мережі під дописом журналістки українці з гумором поставилися до вибачення супермаркету:

  • Але викрутилися грамотно…
  • Якщо у них є хліб і вино, то все норм.
  • Я тепер хочу в той магазин.
  • На фото шикарний маркетинговий хід, просто перфектний стьоб. Насправді знецінення віри словами "вже причастився" досі побутує.
  • Не зрозумів, а в чому лажа була? Вони ж не мусульманам запропонували алкоголь. Якщо вино використовується для причастя, то що не так?
Fullscreen
Fullscreen

Нагадаємо, що у Львові 9 квітня 1000 великодніх пасок задекорували та виклали у формі тризуба за 25 хвилин та 17 секунд, встановивши новий національний рекорд України, про що з'явився відповідний запис у Книзі рекордів країни.

Також перед Великоднем у Львові припинили діяльність УПЦ Московського патріархату.