Кипятком заливает улицу: в Киеве прорвало теплотрассу вблизи метро "Дружбы народов" (видео)

Из-за пара горячей воды видимость на дороге почти нульвовая. В полиции предупреждают, что в результате аварии затруднено движение транспорта на некоторых улицах.

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В Киеве в районе станции метро "Дружбы народов" произошла коммунальная авария. Горячая вода из-за порыва теплотрассы бьет посреди улицы гейзером. Об этом сообщают в соцсетях.

Авария произошла в Печерском районе Киева на бульваре Николая Михновского. Из-за этого возле станции метро "Дружбы народов" возникла пробка в направлении станции "Лыбидская".

"В Киеве в районе метро "Дружбы народов" прорвало теплотрассу. Дорогу заливает горячей водой, через пару практически нулевая видимость. На улице образовалась пробка", — говорится в сообщении.

Порыв на трубопроводе возник вблизи "Дома мебели".

Жителей города просят заранее планировать маршруты и обходить указанный участок.

"Усложненное движение на бульваре Дружбы Народов и улицы Подвысоцкого. Предварительно, на улице Подвысоцкого произошла авария на трубопроводе. Объезд осуществляется через улицу Товарную", — сообщили в патрульной полиции Киева.

Напомним, что в оккупированном Крыму в Севастополе произошло ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса. "Волга" с прикрепленной к крыше ракетой "На Вашингтон" не доехала до места назначения. Ракету "перехватил" автобус, который ехал на "Сахарную головку".

В Молдове ехавший в Киев автобус влетел в дерево и перевернулся. Пострадали 5 украинцев — их доставили в больницу.