Окропом заливає вулицю: в Києві прорвало теплотрасу поблизу метро "Дружби народів" (відео)

Через пару гарячої води видимість на дорозі майже нульвова. У поліції попереджають, що внаслідок аварії ускладнено рух транспорту на деяких вулицях.

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У Києві в районі станції метро "Дружби народів" сталася комунальна аварія. Гаряча вода через порив теплотраси б'є посеред вулиці гейзером. Про це повідомляють у соціальних мережах.

Аварія сталася в Печерському районі Києва на бульварі Миколи Міхновського. Через це біля станції метро "Дружби народів" виник затор у напрямку станції "Либідська".

"У Києві в районі метро "Дружби народів" прорвало теплотрасу. Дорогу заливає гарячою водою, через пару практично нульова видимість. На вулиці утворився затор", — ідеться в повідомленні.

Порив на трубопроводі виник поблизу "Будинку меблів".

Містян просять заздалегідь планувати маршрути й оминати зазначену ділянку.

"Ускладнений рух на бульварі Дружби Народів і вулиці Підвисоцького. Попередньо, на вулиці Підвисоцького сталася аварія на трубопроводі. Об'їзд здійснюється через вулицю Товарну", — повідомили в патрульній поліції Києва.

Нагадаємо, що в окупованому Криму в Севастополі сталася ДТП за участю легковика та пасажирського автобуса. "Волга" з прикріпленою до даху ракетою "На Вашингтон" не доїхала до місця призначення. Ракету "перехопив" автобус, який їхав на "Сахарну головку".

У Молдові автобус, який їхав до Києва, влетів у дерево та перекинувся. Постраждали 5 українців — їх доправили до лікарні.