У Молдові автобус з пасажирами, який їхав до Києва, влетів у дерево і перекинувся: є постраждалі

За повідомленням поліції, водій транспортного засобу не зміг втримати кермо, і автобус врізався в дерево, а потім перекинувся.

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У суботу, 8 квітня, в Молдові на трасі Бєльці-Дрокія перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Києва із Кишинева до Києва. Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали дев'ятеро людей. — їх ушпиталили. Всі вони — іноземці.

На момент ДТП у салоні автобуса перебувала 21 людина.

За повідомленням поліції, водій транспортного засобу не зміг втримати кермо, і автобус врізався в дерево, а потім перекинувся.

"Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу", — повідомили у поліції.

Про стан потерпілих не повідомляють.

У соцмережах очевидці повідомляють, що водій порушив ПДД у місті Бєльці.

"Бачили б ви як він пролетів в м. Бєльці на світлофорі зі швидкістю 70 км/год, практично на червоний, і зробив обгін вночі", — пишуть очевидці.

Нагадаємо, що в Україні суд міста Запоріжжя вперше в Україні визнав пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, винним у ДТП. Пішоходу вручили повістку до суду, але він так і не з'явився на судове засідання. У результаті суд провів засідання без його участі.

Раніше Фокус повідомляв, що український актор Остап Ступка потрапив у ДТП в Києві. Постраждав інший водій.