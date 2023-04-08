В Молдове ехавший в Киев автобус с пассажирами влетел в дерево и перевернулся: есть пострадавшие

По сообщению полиции, водитель транспортного средства не смог удержать руль и автобус врезался в дерево, а затем опрокинулся.

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В субботу, 8 апреля, в Молдове на трассе Бельцы-Дрокия перевернулся рейсовый автобус, следовавший в Киев из Кишинева в Киев. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

На момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, из них пострадали 9. Их госпитализировали. Все они – иностранцы.

По сообщению полиции, водитель транспортного средства не смог удержать руль и автобус врезался в дерево, а затем опрокинулся.

"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", — сообщили в полиции.

О состоянии потерпевших не сообщают.

В соцсетях очевидцы сообщают, что водитель нарушил ПДД в городе Бельцы.

"Видели бы вы, как он пролетел в г. Бельцы на светофоре со скоростью 70 км/ч, практически на красный, и совершил обгон ночью", — пишут очевидцы.

Напомним, что в Украине суд города Запорожья впервые в Украине признал пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, виновным в ДТП. Пешеходу вручили повестку в суд, но он так и не явился на судебное заседание. В результате суд провел заседание без его участия.

Ранее Фокус сообщал, что украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Киеве. Пострадал другой водитель.