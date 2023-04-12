Комендантский час на Пасху: в каких областях Украины сократили ограничения

В ряде регионов Украины областные военные администрации уменьшили действие комендантского часа на праздник. Фокус составил список таких регионов.

Related video

В ряде областей Украины на Пасху комендантский час будет действовать меньшем, чем обычно. Фокус собрал в одном материале информацию о том, какие ограничения будут в регионах 16 апреля.

Комендантский час на Пасху в Киеве и Киевской области

В Киеве и области комендантский час 16 апреля будет длиться, как обычно — с 0:00 до 5:00. При этом, как сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации, в храмах предусмотрена онлайн-трансляция богослужений.

"Городские власти напоминают, что празднование Пасхальных праздников в этом году происходит в условиях военного положения, и призывают жителей отдать предпочтение трансляциям богослужений онлайн и помнить о комендантском часе, который действует с 00:00 до 05:00", — сказано в пресс-релизе КГВА.

Комендантский час в других областях Украины

В Хмельницкой области в ночь с 15 на 16 апреля время действия комендантского часа сократили на два часа, он будет действовать с 0:00 до 3:00 часов (обычно с 0:00 до 5:00). Соответствущий приказ подписал первый замначальника ОВА Сергей Тюрин.

На территории Николаевской области, кроме Очаковской городской территориальной общины, комендантский час также сократили — он будет действовать с 0:00 до 5:00 часов. В Очаковской общине ограничения будут действовать на час дольше — с 23:00 до 5:00.

В Днепропетровской области комендантский час остается без изменений — с 0:00 до 5:00. Спасатели и полицейские усилят меры безопасности в этом регионе.

В Волынской области на Пасху также не будут сокращать комендантский час — он будет действовать с 0:00 до 5:00 часов. В этом регионе также усилят патрули во время праздников.

В Ровенской области тоже решили не сокращать комендантский час — он продлится с 0:00 до 5:00. При этом после 23 часов все церкви в регионе будут закрыты.

Во Львовской области комендантский час также останется неизменным — с 0:00 до 5:00 часов. Богослужения в храмах области запланированы таким образом, что в Великую субботу их будут завершать до начала комендантского часа, а в Пасхальное воскресенье — начинать после комендантского часа, с учетом времени на подъезд к церквям.

В Кировоградской области комендантский час решили сократить: будет действовать с 0:00 до 4:00 часов.

В Харьковской области из-за минной опасности запретили посещение более 750 кладбищ. Ограничения на передвижение граждан во время комендантского часа в Пасхальные праздники останутся без изменений и будут действовать с 23:00 до 05:00.

Комендантский час на Пасху в остальных областях Украины:

Одесская область — с 00:00 до 5:00;

Херсонская область — с 20:00 до 6:00

Сумская область — с 23:00 до 4:00;

Донецкая область — с 21:00 до 5:00;

Луганская область — с 21:00 до 5:00;

Житомирская область — с 00:00 до 5:00;

Запорожская область — с 23:00 до 5:00;

Ивано-Франковская область — с 00:00 до 5:00;

Полтавская область — с 00:00 до 4:00;

Тернопольская область — с 00:00 до 04:00;

Херсонская область — с 20:00 до 6:00

Черкасская область — с 00:00 до 4:00;

Черновицкая область — с 00:00 до 5:00;

Черниговская область — с 00:00 до 4:00.

Напомним,10 апреля в Воздушных силах ВС Украины рассказали, стоит ли ожидать ракетных обстрелов на Пасху. В командовании отмечают, что всегда есть признаки подготовки ВС РФ к нанесению удара.