Комендантська година на Великдень: у яких областях України скоротили обмеження
У низці регіонів України обласні військові адміністрації зменшили дію комендантської години на свято. Фокус склав список таких регіонів.
У низці областей України на Великдень комендантська година діятиме менше, ніж зазвичай. Фокус зібрав в одному матеріалі інформацію про те, які обмеження будуть у регіонах 16 квітня.
Комендантська година на Великдень у Києві та Київській області
У Києві та області комендантська година 16 квітня триватиме, як завжди, — з 0:00 до 5:00. При цьому, як повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації, у храмах передбачено онлайн-трансляцію богослужінь.
"Міська влада нагадує, що святкування Великодніх свят цього року відбувається в умовах воєнного стану, і закликають жителів віддати перевагу трансляціям богослужінь онлайн і пам'ятати про комендантську годину, яка діє з 00:00 до 05:00", — сказано в пресрелізі КМВА.
Комендантська година в інших областях України
У Хмельницькій області в ніч з 15 на 16 квітня час дії комендантської години скоротили на дві години, вона діятиме з 0:00 до 3:00 (зазвичай з 0:00 до 5:00). Відповідний наказ підписав перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
На території Миколаївської області, крім Очаківської міської територіальної громади, комендантську годину також скоротили — вона діятиме з 0:00 до 5:00 години. В Очаківській громаді обмеження діятимуть на годину довше – з 23:00 до 5:00.
На Дніпропетровщині комендантська година залишається без змін — з 0:00 до 5:00. Рятувальники та поліціянти посилять заходи безпеки у цьому регіоні.
У Волинській області на Великдень також не скорочуватимуть комендантську годину — вона діятиме з 0:00 до 5:00 години. У цьому регіоні також посилять патрулі під час свят.
На Рівненщині теж вирішили не скорочувати комендантську годину — вона триватиме з 0:00 до 5:00. При цьому після 23 години всі церкви в регіоні будуть закриті.
На Львівщині комендантська година також залишиться незмінною — з 0:00 до 5:00 години. Богослужіння в храмах області заплановані таким чином, що у Велику суботу їх завершуватимуть до початку комендантської години, а у Великодню неділю — розпочинати після комендантської години з урахуванням часу на під'їзд до церков.
У Кіровоградській області комендантську годину вирішили скоротити: діятиме з 0:00 до 4:00 години.
У Харківській області через мінну небезпеку заборонили відвідування понад 750 цвинтарів. Обмеження на пересування громадян під час комендантської години на Великодні свята залишаться без змін і діятимуть з 23:00 до 05:00.
Комендантська година на Великдень в інших областях України:
- Одеська область — з 00:00 до 5:00;
- Херсонська область — з 20:00 до 6:00
- Сумська область – з 23:00 до 4:00;
- Донецька область — з 21:00 до 5:00;
- Луганська область — з 21:00 до 5:00;
- Житомирська область — з 00:00 до 5:00;
- Запорізька область – з 23:00 до 5:00;
- Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;
- Полтавська область — з 00:00 до 4:00;
- Тернопільська область – з 00:00 до 04:00;
- Херсонська область — з 20:00 до 6:00
- Черкаська область – з 00:00 до 4:00;
- Чернівецька область – з 00:00 до 5:00;
- Чернігівська область – з 00:00 до 4:00.
Нагадаємо, 10 квітня у Повітряних силах ЗС України розповіли, чи варто очікувати ракетного обстрілу на Великдень. У командуванні зазначають, що завжди є ознаки підготовки ЗС РФ до завдання удару.