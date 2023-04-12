Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Выселение УПЦ МП из Лавры

Строительный мусор и грязь: Минкульт и СМИ показали, как выглядит Лавра после УПЦ МП (фото)

печерская лавра, киев, киево-печерская лавра
Представители УПЦ МП повредили на территории Киево-Печерской Лавры ценную архитектуру

Комиссия Министерства культуры и информационной политики, только начав проверку, обратилась в полицию, так как помещение книжного склада, имеющего культурную ценность, оказалось в аварийном состоянии.

Related video

Представители УПЦ МП во время своего пребывания на территории Киево-Печерской лавры уничтожили, разрушили или повредили объекты культурного наследия. Соответсвующее фото опубликовала Комиссия Министерства культуры и информационной политики на странице профильного министерства в Фейсбуке.

Участники комиссии рассказали о том, что наконец-то смогли начать работу, хотя и не без препятствий.

"Фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 УК "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

киево печерская лавра, киевская лавра Fullscreen
В Киево-Печерской Лавре представители УПЦ МП часто изменяли облик ценных архитектурных объектов
Фото: Радио Свобода

На фотографиях, которые были опубликованы, видно, что здание находится в аварийном состоянии.

киево печерская лавра, киевская лавра Fullscreen
Некоторые помещения Киево-Печерской лавры выглядят аварийными
Фото: Министерство культуры

В некоторых комнатах повреждены двери.

киево печерская лавра, киевская лавра Fullscreen
Помещение книжного склада, которое является местной памяткой архитектуры
Фото: Министерство культуры

Разрушен натяжной потолок. На полу много строительного мусора.

киево печерская лавра, киевская лавра Fullscreen
После УПЦ МП в помещениях лавры осталось много мусора
Фото: Министерство культуры

В комментарии журналистам "Радио Свобода" уполномоченные члены комиссии уточнили, что смогли попасть в корпус №112. Это — помещение книжного склада, которое является местной памяткой архитектуры.

киево печерская лавра, киевская лавра Fullscreen
Некоторые архитектурные элементы представители УПЦ МП изменили до неузнаваемости

"Мы зафиксировали аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения", — рассказали члены комиссии.

киево печерская лавра, киевская лавра Fullscreen

Также они добавили, что уже обратились в правоохранительные органы. Силовики уже опечатали помещение. Сейчас следователи проводят там необходимые действия.

киево печерская лавра, киевская лавра Fullscreen

Напомним, 31 марта митрополит УПЦ МП Павел угрожал "штурмом" Киево-Печерской Лавры. Тогда настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре заявил, что неизвестные начнут штурмовать здание.

Также сообщалось, что еще 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.