Строительный мусор и грязь: Минкульт и СМИ показали, как выглядит Лавра после УПЦ МП (фото)

Комиссия Министерства культуры и информационной политики, только начав проверку, обратилась в полицию, так как помещение книжного склада, имеющего культурную ценность, оказалось в аварийном состоянии.

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Представители УПЦ МП во время своего пребывания на территории Киево-Печерской лавры уничтожили, разрушили или повредили объекты культурного наследия. Соответсвующее фото опубликовала Комиссия Министерства культуры и информационной политики на странице профильного министерства в Фейсбуке.

Участники комиссии рассказали о том, что наконец-то смогли начать работу, хотя и не без препятствий.

"Фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 УК "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Киево-Печерской Лавре представители УПЦ МП часто изменяли облик ценных архитектурных объектов Фото: Радио Свобода

На фотографиях, которые были опубликованы, видно, что здание находится в аварийном состоянии.

Некоторые помещения Киево-Печерской лавры выглядят аварийными Фото: Министерство культуры

В некоторых комнатах повреждены двери.

Помещение книжного склада, которое является местной памяткой архитектуры Фото: Министерство культуры

Разрушен натяжной потолок. На полу много строительного мусора.

После УПЦ МП в помещениях лавры осталось много мусора Фото: Министерство культуры

В комментарии журналистам "Радио Свобода" уполномоченные члены комиссии уточнили, что смогли попасть в корпус №112. Это — помещение книжного склада, которое является местной памяткой архитектуры.

Некоторые архитектурные элементы представители УПЦ МП изменили до неузнаваемости

"Мы зафиксировали аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения", — рассказали члены комиссии.

Также они добавили, что уже обратились в правоохранительные органы. Силовики уже опечатали помещение. Сейчас следователи проводят там необходимые действия.

Напомним, 31 марта митрополит УПЦ МП Павел угрожал "штурмом" Киево-Печерской Лавры. Тогда настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре заявил, что неизвестные начнут штурмовать здание.

Также сообщалось, что еще 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.