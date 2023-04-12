Будівельне сміття та бруд: Мінкульт та ЗМІ показали, як виглядає Лавра після УПЦ МП (фото)

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики, тільки розпочавши перевірку, звернулася до поліції, оскільки приміщення книжкового складу, що має культурну цінність, опинилося в аварійному стані.

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Представники УПЦ МП під час свого перебування на території Києво-Печерської лаври знищили, зруйнували чи пошкодили об'єкти культурної спадщини. Відповідне фото опублікувала Комісія Міністерства культури та інформаційної політики на сторінці профільного міністерства у Фейсбуці.

Члени комісії розповіли про те, що нарешті змогли розпочати роботу, хоч і не без перешкод.

"Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 КК "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини", – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

У Києво-Печерській Лаврі представники УПЦ МП часто змінювали вигляд цінних архітектурних об'єктів Фото: Радіо Свобода

На опублікованих фотографія видно, що будівля перебуває в аварійному стані.

Деякі приміщення Києво-Печерської лаври мають вигляд аварійними Фото: Міністерство культури

У деяких кімнатах пошкоджено двері.

Приміщення книжкового складу, яке є місцевою пам'яткою архітектури Фото: Міністерство культури

Зруйнована натяжна стеля. На підлозі багато будівельного сміття.

Після УПЦ МП у приміщеннях лаври залишилося багато сміття Фото: Міністерство культури

У коментарі журналістам "Радіо Свобода" уповноважені члени комісії уточнили, що змогли потрапити до корпусу №112. Це приміщення книжкового складу, яке є місцевою пам'яткою архітектури.

Деякі архітектурні елементи представники УПЦ МП змінили до невпізнання

"Ми зафіксували аварійний стан приміщення, який непридатний для експлуатації та має явні ознаки руйнування", — розповіли члени комісії.

Також вони додали, що вже звернулися до правоохоронних органів. Силовики вже опечатали приміщення. Наразі слідчі проводять там необхідні дії.

Нагадаємо, 31 березня митрополит УПЦ МП Павло погрожував "штурмом" Києво-Печерської Лаври. Тоді настоятель монастиря УПЦ у Києво-Печерській лаврі заявив, що невідомі штурмуватимуть будівлю.

Також повідомлялося, що ще 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня поточного року.