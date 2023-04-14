В Закарпатской области зафиксировали уже второе землетрясение за несколько дней (инфографика)

По сравнению с предыдущим, произошедшим 5 апреля, магнитуда землетрясения увеличилась на 1 балл. Эпицентр, по информации Главного центра специального контроля, находился на глубине 4 км.

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Сегодня, 14 апреля, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в районе города Иршава в Закарпатской области. По шкале Рихтера его магнитуда составила 3,2 балла. Об этом известно с сайта центра.

В ГЦСК отметили, что эпицентр землетрясения находился в 11 километрах к востоку от города на глубине 4 километра.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — рассказали в центре спецконтроля.

Землетрясение в районе города Иршава в Закарпатской области, 14.04.23 Фото: Скриншот

По данным ГЦСК, последнее землетрясение в этом районе произошло менее двух недель назад — 5 апреля. Магнитуду предыдущего землетрясения по шкале Рихтера оценили в 2,2 балла.

Напомним, 13 апреля в некоторых районах Киевской области и Киева произошло подтопление участков. В регионе объявили ІІ уровень опасности. Больше всего от наводнения пострадали Бориспольский, Вышгородский и Броварской районы области.

Ранее, 12 апреля, в СМИ сообщили, что ученые предупреждают о возможном извержении смертоносного вулкана Невадо-дель-Руиса. По оценкам Геологической службы Колумбии, под угрозой могут оказаться около 57 тысяч человек.