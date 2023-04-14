У Закарпатській області зафіксували вже другий землетрус за кілька днів (інфографіка)

У порівнянні з попереднім, що стався 5 квітня, магнітуда землетрусу збільшилася на 1 бал. Епіцентр, за інформацією Головного центра спеціального контролю, знаходився на глибині 4 кілометри.

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Сьогодні, 14 квітня, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в районі міста Іршава у Закарпатській області. За шкалою Ріхтера його магнітуда склала 3,2 бала. Про це відомо з сайту центра.

У ГЦСК зазначили, що епіцентр землетрусу знаходився на відстані 11 кілометрів на схід від міста на глибині 4 кілометри.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — розповіли у центрі спецконтролю.

Землетрус в районі міста Іршава у Закарпатській області, 14.04.23 Фото: Скріншот

За даними ГЦСК, останній землетрус у цьому районі стався менш як два тижні тому — 5 квітня. Магнітуду попереднього землетрусу за шкалою Ріхтера оцінили у 2,2 бала.

Нагадаємо, 13 квітня у деяких районах Київської області та Києва відбулися підтоплення ділянок. У регіоні оголосили ІІ рівень небезпеки. Найбільше від повені постраждали Бориспільський, Вишгородський та Броварський райони області.

Раніше, 12 квітня, у ЗМІ повідомили, що вчені попереджають про можливе виверження смертоносного вулкана Невадо-дель-Руїса. За оцінками Геологічної служби Колумбії, під загрозою можуть опинитися життя близько 57 тисяч осіб.