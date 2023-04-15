Чтобы Пасха прошла без потерь: в СБУ украинцам напомнили правила поведения в праздники

Украинцев просят не поддаваться на провокации (в том числе, если они будут исходить от священнослужителей), помнить о комендантском часе и сообщать правоохранителям о подозрительных людях или предметах.

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Сотрудники СБУ рассказали о том, что должны делать украинцы, чтобы обезопасить себя в праздник Пасхи, который уже второй год страна отмечает в условиях военного времени. В ведомстве людям дали пошаговый план действий.

Основная рекомендация остается неизменной: ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили.

Если все же вы с семьей и близкими пришли на праздничное церковное богослужение, нужно соблюдать бдительность и не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям независимо от того, делают это рядовые украинцы или церковные служители.

Помимо этого, собираясь на освящение паски, нужно не забывать о комендантском часе (для каждого региона Украины время комендантского часа, во время которого нельзя находится на улице без спецпропусков, может быть разным).

К примеру, в Днепропетровской области глава ОВА Сергей Лысак уже сообщил о том, что верующих будут закрывать в храмах во время всенощной службы на Пасху.

"В полночь двери церквей закрываются. Люди, которые остаются на богослужение, не имеют права покидать помещение до окончания комендантского часа", — сказал Лысак.

Для того чтобы праздник прошел безопасно и без потерь в СБУ призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях.

Кроме того сотрудники ведомства попросили граждан сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

"Служба безопасности Украины прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать России хотя бы минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, 14 апреля в СБУ украинцев призвали не посещать массовые мероприятия на Пасху. Людей попросили не задерживаться в храмах и находиться во время воздушных тревог в укрытиях. Правоохранители предупредили, что враг может устроить провокации.

Также несколько дней назад мы писали о том, что должно быть в пасхальной корзине украинцев. Обычай освящать пасхальные блюда возник из-за того, что во время Великого поста запрещалось употреблять определенный перечень продуктов. Таким образом, Пасху встречали с великой радостью, как день воскресения Христа и окончания поста.