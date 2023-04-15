Щоб Великдень пройшов без втрат: у СБУ українцям нагадали правила поведінки у свята

Українців просять не піддаватися на провокації (зокрема, якщо вони будуть надходити від священнослужителів), пам'ятати про комендантську годину та повідомляти правоохоронців про підозрілих людей чи предмети.

Related video

Співробітники СБУ розповіли про те, що мають робити українці, щоб убезпечити себе у свято Великодня, яке вже другий рік країна відзначає в умовах воєнного часу. У відомстві людям дали покроковий план дій.

Основна рекомендація залишається незмінною: обмежити відвідування масових заходів, під хоч би якими гаслами вони відбувалися.

Якщо все ж таки ви з родиною та близькими прийшли на святкове церковне богослужіння, потрібно бути пильними та не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій незалежно від того, чи роблять це пересічні українці, чи церковні служителі.

Крім цього, збираючись на освячення паски, потрібно не забувати про комендантську годину (для кожного регіону України час комендантської години, під час якої не можна перебувати на вулиці без спецперепусток, може бути різним).

Приміром, на Дніпропетровщині голова ОВА Сергій Лисак уже повідомив про те, що вірян закриватимуть у храмах під час всеношної служби на Великдень.

"Опівночі двері церков зачиняються. Люди, які залишаються на богослужіння, не мають права залишати приміщення до закінчення комендантської години", — сказав Лисак.

Для того, щоб свято пройшло безпечно та без втрат у СБУ закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час неї перебувати в укриттях.

Крім того, співробітники відомства попросили громадян повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу.

"Служба безпеки України докладає максимум зусиль, щоб нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище та не дати Росії хоча б мінімальної можливості використати релігійне свято для досягнення власних цілей", — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, 14 квітня в СБУ українців закликали не відвідувати масові заходи на Великдень. Людей попросили не затримуватись у храмах та перебувати під час повітряних тривог в укриттях. Правоохоронці попередили, що ворог може влаштувати провокації.

Також кілька днів тому ми писали про те, що має бути у великодньому кошику українців. Звичай освячувати великодні страви виник через те, що під час Великого посту заборонялося вживати певний перелік продуктів. Таким чином, Великдень зустрічали з великою радістю, як день воскресіння Христа та закінчення посту.