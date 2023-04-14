Загрози та провокації до Великодня: у СБУ закликали не відвідувати масові заходи (відео)

Українців просять не затримуватись у храмах та перебувати під час повітряних тривог в укриттях. Правоохоронці попередили, що ворог може влаштувати провокації.

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Сьогодні, 14 квітня, Служба безпеки України поділилась безпековими рекомендаціями для населення напередодні Великодня. Відповідний пост пресслужба опублікувала у соцмережах.

"Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства", — попередили у відомстві.

СБУ зазначили, нині для українців важливі пильність, обачність та злагодженість дій. Громадян просять обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на провокації, дотримуватись комендантської години та в разі повітряних тривог ходити до укриттів. Також правоохоронці закликали вірян не затримуватись у храмах під час освячення святкового кошика.

У відомстві нагадали, що про підозрілі предмети та осіб, що потенційно становлять загрозу, необхідно повідомляти правоохоронцям.

"Сьогодні Служба безпеки України докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей", — завірили у СБУ.

Пресслужба підкреслила, що українці відзначатимуть Великдень в умовах воєнного стану вже вдруге. Однак у відомстві запевнили, що роблять усе можливе для наближення перемоги.

"Просимо вас бути пильними й дотримуватися безпекових рекомендацій", — закликала пресслужба.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українцям варто бути готовими до обстрілів з боку Росії щодня й у ворога "немає нічого святого". Він також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Вчора, 13 квітня, у Командуванні об’єднаних сил ЗСУ запевнили у спроможності ППО відбити повітряну атаку ЗС РФ на Великдень. Військовослужбовець підкреслив, що російські загарбники можуть здійснити ракетний обстріл "у будь-який день".