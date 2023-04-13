"ППО готова": у ЗСУ оцінили ймовірність обстрілів на Великдень (відео)

Українська система протиповітряної оборони, як зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ, поступово змогла досягти високого рівня розвитку та здатна відбити будь-яку атаку ворога.

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Генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив у спроможності ППО відбити повітряну атаку російських загарбників на Великдень. Пресслужба Командування Об'єднаних Сил 13 квітня опублікувала відповідне відео розмови з військовослужбовцем.

Він зазначив, що українські сили ППО зроблять усе можливе для тугого, щоб окупаційні війська не змогли перешкодити українським громадянам відзначити Великдень. Наєв запевнив у тому, що українська система протиповітряної оборони поступово змогла досягти високого рівня розвитку. Українські захисники готуються до різних варіантів розвитку подій, адже ворог не полишив спроб для того, щоб зіпсувати українському народу свято.

"Ракетні обстріли можуть бути у будь-який день", – зазначив військовий.

Загальне керівництво повітряних сил прогнозує ситуацію. Генерал-лейтенант додав, що війська мають достатньо сил для захисту українського неба від ворожих атак.

Нагадаємо, 8 квітня Наєв розповів, що зміцнення рубежів на північних кордонах України відбувається регулярно. З його слів, ситуація на північному напрямку стабільна та контрольована, а бійці ЗСУ щодня працюють над тим, щоб збільшувати обсяг системи інженерних загороджень. Створюються протитанкові мінні поля різних ділянок, які у перспективі є можливими шляхами просування противника. Йдеться про дороги, лісові смуги, лінії електропередач, мости і таке інше. Все це завадить російським загарбникам пройти на нашу територію.

Журнал Forbes 7 квітня повідомив, що з початку війни російські війська використали для обстрілу міст України близько 4750 ракет різного радіусу дії. Журналісти з'ясували, що через брак "Калібрів" та Х-555/Х-101 росіяни вирішили використовувати "Кинджали" Х-47, які ж дороговартісними, а також неточні Х-22, а також значно знижувати інтенсивність своїх ударів.