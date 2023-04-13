"ПВО готова": в ВСУ оценили вероятность обстрелов на Пасху (видео)

Украинская система противовоздушной обороны, как отметил командующий Объединенными Силами ВСУ, постепенно смогла достичь высокого уровня развития и способна отразить любую атаку врага.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев заверил в возможности ПВО отразить воздушную атаку российских захватчиков на Пасху. Прессслужба Командования Объединенных Сил 13 апреля опубликовала видео видео разговора с военнослужащим.

Он отметил, что украинские силы ПВО сделают все возможное для того, чтобы оккупационные войска не смогли помешать украинским гражданам отметить Пасху. Наев заверил, что украинская система противовоздушной обороны постепенно смогла достичь высокого уровня развития. Украинские защитники готовятся к разным вариантам развития событий, ведь враг не оставил попыток для того, чтобы испортить украинскому народу праздник.

"Ракетные обстрелы могут быть в любой день", – отметил военный.

Общее руководство воздушных сил прогнозирует ситуацию. Генерал-лейтенант добавил, что у войск достаточно сил для защиты украинского неба от вражеских атак.

Напомним, 8 апреля Наев рассказал, что укрепление рубежей на северных границах Украины происходит регулярно. По его словам, ситуация на северном направлении стабильная и контролируемая, а бойцы ВСУ ежедневно работают над тем, чтобы увеличивать объем системы инженерных ограждений. Создаются противотанковые минные поля разных участков, которые в перспективе являются возможными способами продвижения противника. Речь идет о дорогах, лесных полосах, линиях электропередач, мостах и так далее. Все это помешает российским захватчикам пройти на нашу территорию.

Журнал Forbes 7 апреля сообщил, что с начала войны российские войска использовали для обстрела городов Украины около 4750 ракет разного радиуса действия. Журналисты выяснили, что за неимением "Калибров" и Х-555/Х-101 россияне решили использовать "Кинжалы" Х-47, которые же дорогостоящи, а также неточные Х-22, а также значительно снижать интенсивность своих ударов.