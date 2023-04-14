Угрозы и провокации к Пасхе: в СБУ призвали не посещать массовые мероприятия (видео)

Украинцев просят не задерживаться в храмах и находиться во время воздушных тревог в укрытиях. Правоохранители предупредили, что враг может устроить провокации.

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Сегодня, 14 апреля, Служба безопасности Украины поделилась рекомендациями о безопасности для населения накануне Пасхи. Соответствующий пост пресс-служба опубликовала в соцсетях.

"Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества", — предупредили в ведомстве.

СБУ отметили, что сейчас для украинцев важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий. Граждан просят ограничить посещение массовых мероприятий, не поддаваться на провокации, соблюдать комендантский час и в случае воздушных тревог ходить в укрытия. Также правоохранители призвали верующих не задерживаться в храмах во время освящения праздничной корзины.

В ведомстве напомнили, что о подозрительных предметах и лицах, потенциально представляющих угрозу, необходимо сообщать правоохранителям.

"Сегодня Служба безопасности Украины прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать РФ минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей", — заверили в СБУ.

Пресс-служба подчеркнула, что украинцы будут отмечать Пасху в условиях военного положения уже во второй раз. Однако в ведомстве заверили, что делают все возможное для победы.

"Просим вас быть бдительными и соблюдать рекомендации о безопасности", — призвала пресс-служба.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинцам следует быть готовыми к обстрелам со стороны России ежедневно и у врага "нет ничего святого". Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Вчера, 13 апреля, в Командовании объединенных сил ВСУ заверили в возможности ПВО отразить воздушную атаку ВС РФ на Пасху. Военнослужащий подчеркнул, что российские захватчики могут осуществить ракетные обстрелы "в любой день".