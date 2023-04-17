Третья страна ЕС: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию, — Укрэнерго

В Украине, по информации ведомства, ограничений для потребителей сейчас нет. Для поддержания уровня воды в связи с половодьями, сотрудники Укрэнерго проводят контролируемый сброс Киевского и Каневского водохранилищ.

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С понедельника, 17 апреля, Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию. В то же время по состоянию на сегодняшний день энергосистема Украины сохраняет достаточный резерв мощности для покрытия потребностей всех потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

По информации пресс-службы сейчас Украина экспортирует в Словакию 200 МВт каждый час, кроме того продолжается незначительный импорт из Словакии (от 2−4 МВт в разные часы).

Также ведомство сообщает, что Украина экспортирует 75 МВт ежечасно в Польшу и в Молдову (99−134 МВт в разные часы).

Сложная ситуация с электроснабжением в данный момент продолжается вдоль линии фронта. В частности, в результате недавних российских обстрелов Херсона и области, были повреждены линии питания, которые энергетикам удалось оперативно восстановить.

В Укрэнерго уведомляют, что в связи с половодьем в Украине уровень воды поднялся значительно выше, чем в предыдущие годы. Украинские гидроэлектростанции сейчас работают круглые сутки, а сотрудники проводят регулярные тщательно контролируемые сбросы воды для уменьшения уровня Киевского и Каневского водохранилищ.

Ведомство извещает, что возобновление энергосистемы Украины после массированных ракетных обстрелов продолжается, в приоритете — восстановление надежности питания. Ремонтные бригады Укрэнерго регулярно работают на всех объектах высоковольтных сетей, подвергшихся ракетным обстрелам.

1 марта 2023 года член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии странам Евросоюза, но понадобится время для проведения аукциона по распределению мощности.

Неделю назад в Минэнергетики сообщили, что Украина поставляет за границу только избыточную мощность энергосистемы. По состоянию на 12 апреля украинскую электроэнергию получали Польша и Молдова.