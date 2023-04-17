Одного из участников "пьяных вечеринок" в Киеве арестовали (фото)

Известно, что неназванного подростка арестовали прямо в здании суда. Кроме того, ему увеличили размер залога — до чуть более полумиллиона гривен. По информации СМИ, речь может идти о Ярославе Домбровском.

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В понедельник, 17 апреля, Киевский апелляционный суд взял под стражу в зале суда одного из организаторов печально известных "пьяных вечеринок", увеличив размер залога до 536 800 гривен. Об этом начальник Главного управления Национальной полиции Андрей Небытов сообщил Telegram.

"Сегодня постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен", – написал он.

Также в сообщении говорится, что досудебное расследование по этому делу продолжается.

Речь может идти о Ярославе Домбровском

Судя по опубликованному фото речь может идти о Ярославе Домбровском, которого на днях освободили из-под стражи после внесения залога.

Если это так, то это означает, что, ему была увеличена сумма залога с 402 600 гривен до 536 800 гривен. И теперь Домбровский снова оказался за решеткой, пишет Telegraf.

"Пьяные вечеринки" в Киеве: что известно?

Украинская ведущая и блогер Ярослава Кравченко 1 февраля распространила в сети информацию о так называемых "пьяных вечеринках" в Киеве.

Журналистка сообщила, что группа парней организовывала вечеринки, на которых девушек якобы "накачивали" алкоголем и транквилизатором "Ксанекс". После этого участники снимали прямые эфиры, во время которых девушек раздевали, снимали на видео половые органы и применяли сексуальное насилие.

После этого в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о проведении обысков у организаторов вечеринок. Как уточнялось, обыски прошли в Киеве и еще одном регионе по месту жительства и на арендуемых квартирах подозреваемых.

Также сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении двум организаторам вечеринок, еще шестерым фигурантам дела вручили повестки в военкомат.