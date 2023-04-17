Одного з учасників "п'яних вечірок" у Києві заарештували (фото)

Відомо, що неназваного підлітка заарештували у будівлі суду. Крім того, йому збільшили розмір застави — трохи більше пів мільйона гривень. За інформацією ЗМІ, може йтися про Ярослава Домбровського.

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У понеділок, 17 квітня, Київський апеляційний суд узяв під варту в залі суду одного з організаторів сумнозвісних "п'яних вечірок", збільшивши розмір застави до 536 800 гривень. Про це начальник Головного управління Національної поліції Андрій Нєбитов повідомив Telegram.

"Сьогодні ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень", — написав він.

Також у повідомленні йдеться, що досудове розслідування у цій справі триває.

Може йтися про Ярослава Домбровського

Судячи з опублікованого фото, може йтися про Ярослава Домбровського, якого днями звільнили з-під варти після внесення застави.

Якщо це так, то це означає, що йому було збільшено суму застави з 402 600 гривень до 536 800 гривень. І тепер Домбровський знову опинився за ґратами, пише Telegraf.

"П'яні вечірки" у Києві: що відомо?

Українська ведуча та блогерка Ярослава Кравченко 1 лютого розповсюдила в мережі інформацію про так звані "п'яні вечірки" у Києві.

Журналістка повідомила, що група хлопців організовувала вечірки, на яких дівчат нібито "накачували" алкоголем та транквілізатором "Ксанекс". Після цього учасники знімали прямі ефіри, під час яких дівчат роздягали, знімали на відео статеві органи та застосовували сексуальне насильство.

Після цього у пресслужбі Національної поліції України повідомили про проведення обшуків в організаторів вечірок. Як уточнювалося, обшуки пройшли у Києві та ще одному регіоні за місцем проживання та на орендованих квартирах підозрюваних.

Також правоохоронці оголосили про підозру двом організаторам вечірок, ще шістьом фігурантам справи вручили повістки у військкомат.