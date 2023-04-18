Дельфинарий в Одессе попал в скандал из-за роликов с морскими котиками в Tik-Tok (видео)

Зоозащитники из общественной организации UAanimals подали заявление в полицию. Администрация заведения все отрицает и утверждает, что это делалось для "усиления эмоционального фона" животных.

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Зоозащитная организация UAnimals обратилась в полицию из-за видео украинских блогеров в соцсетях с использованием морских котиков одесского дельфинария "Немо". Об этом сообщили на Facebook-странице организации.

По данным зоозащитников, 17 апреля, блогерша под ником st.makeeva.family опубликовала в соцсети Tik-Tok видео из гостиничного номера Nemo Hotel Resort & SPA. На записи видно, что в гостиничном номере есть морские котики, которых, по мнению активистов, предоставили из дельфинария для съемки. Узнав об этом, активисты обратились в полицию.

"Сообщение вызвало волну возмущения. Мы получили шквал сообщений и тысячи отметок с просьбой предотвратить издевательство над животными. Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев", — говорится в сообщении организации UAnimals.

Позиция администрации дельфинария "Немо"

Заведующий океанариумом "Немо" Станислав Дузь назвал сообщения об эксплуатации морских животных манипуляцией. По его словам, тренер морских котиков встретил на территории отеля блогеров во время прогулки с животными, после чего и появилась мысль снять несколько видеороликов. При этом он утверждает, что с морскими котиками "путешествуют" по отелю, чтобы "усилить их эмоциональный фон".

"Вдруг возникла мысль снять что-то интересное. Они эту мысль не усовершенствовали, а сделали так, как им пришло в голову. Весь негатив, что мы имеем, я считаю манипуляцией простыми фактами. Никто не издевается над животными. Это вполне нормальное для них поведение", — рассказал заведующий комплексом

Напомним, 17 марта стало известно, что на Канарских островах планируется построить ферму для выращивания осьминогов на еду. После утечки плана новость вызвала волну возмущения среди ученых и активистов. Согласно, задумке оператор намерен убивать до миллиона животных в год, погружая их живыми в ледяную воду.

Ранее, в январе этого года, легендарное парижское кабаре "Мулен Руж" подверглось критике со стороны активистов группы по защите прав животных PAZ за использование в одном из своих ежедневных шоу питонов, которых артисты погружают в воду.

Также напомним, в августе 2022 года сообщалось, что норвежские зоозащитники осудили решение властей страны усыпить 600-килограммовую самку моржа Фрею, которая свои последние дни провела в заливе Осло-фьорд, забираясь для отдыха на лодки возле пирса.