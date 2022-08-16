В Норвегии разгорелся скандал из-за убийства моржа "Фреи" (фото)

Зоозащитники назвали эвтаназию животного позором норвежских властей. Они убеждены, что Фрея не представляла угрозы для людей и могла бы дальше обитать в Северном море.

Норвежские зоозащитники осудили решение властей страны усыпить 600-килограммовую самку моржа Фрею, которая свои последние дни провела в заливе Осло-фьорд, забираясь для отдыха на лодки возле пирса. А в Ассоциации охраны природы Норвегии назвали решение об эвтаназии моржа позорным, пишет The New York Times.

В последнее время Фрею замечали у берегов Великобритании и различных европейских стран, включая Нидерланды и Данию. Ее перемещение отслеживали биологи из Университета Юго-Восточной Норвегии. В этом году Фрею заметили в Норвегии, где она сразу же стала любимицей местных жителей.

Однако власти посчитали что Фрея может представлять опасность для граждан, поэтому неоднократно предупреждали людей держаться подальше от животного. Представитель норвежского управления рыболовства Олав Леквер сказал, что люди в основном не слушали призывы властей и власти на прошлой неделе предупредили, что Фрею могут усыпить, если они не смогут убедить любопытных держаться подальше.

"Люди беспокоили Фрейю, плавали с ней и фотографировали ее. Летом в Осло-фьорде много купальщиков, лодочников и других любителей отдыха на воде. Моржи — социальные животные и редко отправляются куда-то в одиночку, возможно, именно поэтому Фрея провела время в густонаселенном районе", — рассказывает Леквер.

По его словам, у властей не было другого выбора, поэтому они приняли решение усыпить Фрею. Однако после эвтаназии моржа зоозащитники подняли скандал и резко раскритиковали решение властей.

Ученый-биолог из Университета Юго-Восточной Норвегии Руне Аэ написал гневный пост в Facebook, где назвал действия властей слишком поспешным. По мнению биолога, тут опасность, которую, по мнению властей, представляла Фрея, слишком преувеличена.

"Прежде чем убивать ее, следовало попробовать множество других вариантов. Норвегия — это страна, которая усыпила Фрейю после того, как она более двух лет прекрасно обитала в Северном море. Какой позор!" — возмутился Аэ.

По его словам, животное рано или поздно ушло бы из фьорда, поэтому эвтаназия была совершенно излишней. Более того чтобы обезопасить граждан, полагает биолог, рыболовство могло наблюдать за Фреей и предупреждать о ее местонахождении.

Более того на днях заканчивались каникулы, так что количество встреч с Фрейей было бы сведено к абсолютному минимуму.

Напомним, самку моржа Фрею усыпили по решению властей, так как, по их мнению, она представляла опасность для людей. Глава управления рыболовства Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что решение об эвтаназии было принято "на основе глобальной оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека".