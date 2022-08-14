Знаменитую моржиху Фрейю усыпили: она испугала толпу в Осло

Животное весом 600 килограмм успело стать любимицей норвежцев, однако власти посчитали, что оно представляет угрозу безопасности местных жителей.

600-килограммовая моржиха по прозвищу Фрейя, которая за время пребывания во фьорде Осло успела стать любимицей местных жителей, была усыплена по решению властей, так как, по их мнению, представляла опасность для людей. Неоднократные призывы чиновников держаться подальше от дикого животного оказались напрасными — норвежцы продолжали подходить к ней, иногда даже с детьми. Об этом сообщает издание Guardian.

"Решение об эвтаназии было принято на основе глобальной оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека. Мы тщательно изучили все возможные решения. Мы пришли к выводу, что не можем гарантировать благополучие животного ни одним из доступных средств", — заявил глава управления рыболовства Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Фото: Twitter Фото: Guardian

По данным журналистов, ранее норвежские чиновники заявляли, что ими рассматривается возможность усыпления Фрейи, так как жители Осло игнорировали их призывы не приближаться к животному — люди из любопытства продолжали подходить к нему, иногда с детьми, чтобы сделать фотографии.

Фрейю, моржиху, названную в честь богини любви, ранее заметили жители Великобритании, Нидерландов, Дании и Швеции — часть лета животное решило провести в Норвегии.

Изначально она приобрела известность в июле, когда она принялась забираться на прогулочные катера и лодки в Норвегии. Моржи являются охраняемым видом, которые питаются в основном беспозвоночными — моллюсками, креветками, крабами и мелкой рыбой. Ранее норвежские власти заявляли, что не намерены переселять животное, несмотря на материальный ущерб, который она нанесла владельцам судов.

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