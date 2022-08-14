Відому моржиху Фрейю приспали: вона злякала натовп в Осло

Тварина вагою 600 кілограм встигла стати улюбленицею норвежців, проте влада вважала, що вона становить загрозу безпеці місцевих жителів.

600-кілограмова моржиха на прізвисько Фрейя, яка за час перебування у фіорді Осло встигла стати улюбленицею місцевих жителів, була приспана за рішенням влади, оскільки, на їхню думку, становила небезпеку для людей. Неодноразові заклики чиновників триматися подалі від дикої тварини виявилися марними — норвежці продовжували підходити до неї, іноді навіть із дітьми. Про це повідомляє видання Guardian.

"Рішення про евтаназію було прийнято на основі глобальної оцінки загрози безпеці людини, що зберігається. Ми ретельно вивчили всі можливі рішення. Ми дійшли висновку, що не можемо гарантувати благополуччя тварини жодним з доступних коштів", — заявив глава управління рибальства Норвегії Франк Бакке-Єнсен.

Фото: Twitter Фото: коронавирус ожирение статистика

За даними журналістів, раніше норвезькі чиновники заявляли, що ними розглядається можливість присиплення Фрей, оскільки жителі Осло ігнорували їхні заклики не наближатися до тварини — люди з цікавості продовжували підходити до неї, іноді з дітьми, щоб зробити фотографії.

Фрейю, моржиху, названу на честь богині кохання, раніше помітили жителі Великобританії, Нідерландів, Данії та Швеції – частину літа тварина вирішила провести в Норвегії.

Спочатку вона набула популярності в липні, коли вона почала забиратися на прогулянкові катери та човни в Норвегії. Моржі є видом, що харчується в основному безхребетними — молюсками, креветками, крабами і дрібною рибою. Раніше норвезька влада заявляла, що не має наміру переселяти тварину, незважаючи на матеріальні збитки, які вона завдала власникам судів.

Раніше ми писали про те, як жителі Бразилії почали цькувати мавп, побоюючись, що саме тварини спричинили спалах мавпової віспи.