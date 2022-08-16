У Норвегії спалахнув скандал через вбивство моржа Фреї (фото)

Зоозахисники назвали евтаназію тварини ганьбою норвезької влади. Вони переконані, що Фрея не була загрозою для людей і могла б далі мешкати в Північному морі.

Норвезькі зоозахисники засудили рішення влади країни приспати 600-кілограмову самку моржа Фрею, яка свої останні дні провела в затоці Осло-фіорд, залізаючи для відпочинку на човни біля пірсу. А в Асоціації охорони навколишнього середовища Норвегії назвали рішення про евтаназію моржа ганебним, пише The New York Times.

Останнім часом Фрею помічали біля берегів Великої Британії та різних європейських країн, враховуючи Нідерланди та Данію. Її рух відслідковували біологи з Університету Південно-Східної Норвегії. Цього року Фрею помітили в Норвегії, де вона одразу стала улюбленицею місцевих жителів.

Однак влада вважала, що Фрея може становити небезпеку для громадян, тому неодноразово попереджали людей триматися подалі від тварини. Представник норвезького управління рибальства Олав Леквер сказав, що люди переважно не слухали заклики влади і влада минулого тижня попередила, що Фрею можуть приспати, якщо вони не зможуть переконати цікавих триматися подалі.

"Люди турбували Фрею, плавали з нею і фотографували її. Влітку в Осло-фіорді багато купальників, човнярів та інших любителів відпочинку на воді. Моржі — соціальні тварини та рідко вирушають кудись поодинці, можливо, саме тому Фрея провела час у густонаселеному районі", — розповідає Леквер.

За його словами, у влади не було іншого вибору, тому вони вирішили приспати Фрею. Однак після евтаназії моржа зоозахисники зчинили скандал і різко розкритикували рішення влади.

Учений-біолог з Університету Південно-Східної Норвегії Руне Ае написав гнівний допис у Facebook, де назвав дії влади надто поспішними. На думку біолога, тут небезпека, яку, на думку влади, являла Фрея, надто перебільшена.

"Перш ніж вбивати її, варто спробувати безліч інших варіантів. Норвегія — це країна, яка приспала Фрею після того, як вона понад два роки прекрасно жила в Північному морі. Яка ганьба!" — обурився Ае.

За його словами, тварина рано чи пізно пішла б із фіорду, тому евтаназія була зайвою. До того ж, щоб убезпечити громадян, вважає біолог, рибальство могло спостерігати за Фреєю і попереджати про її місцезнаходження.

До того ж, днями закінчувалися канікули, тому кількість зустрічей з Фреєю було б зведено до абсолютного мінімуму.

Нагадаємо, самку моржа Фрею приспали за рішенням влади, оскільки, на їхню думку, вона становила небезпеку для людей. Глава управління рибальства Норвегії Франк Бакке-Єнсен заявив, що рішення про евтаназію було ухвалено "на основі глобальної оцінки загрози безпеці людини, що зберігається".