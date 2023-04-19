Мэр Харькова Терехов вернул себе право вести соцсети на русском языке: постановление суда

Суд принял аргументы градоначальника о том, что он ведет свои страницы в соцсетях не как должностное лицо. С него сняли обвинения и отменили штраф в 3400 грн.

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Киевский районный суд Харькова удовлетворил иск мэра Харькова Игоря Терехова о правомерности использования русского языка на его страницах в социальных сетях. Об этом стало известно из судебного решения от 6 апреля 2023 года.

Языковой скандал в Харькове

В декабре прошлого года постановлением Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя мэра Харькова признали виновным в нарушении ч. 2 статьи 188-52 КУоАП по причине того, что он использовал русский язык на своих официальных страницах в социальных сетях. Терехов обжаловал данное постановление, аргументировав это тем, что "постановление противоправно, поскольку Уполномоченным и его представителем составлен протокол и вынесено обжалуемое постановление без принятия всех решений и совершения действий, определенных в статье 56 Закона № 2704-VIII (вынесение решения об осуществлении государственного контроля за применением государственного языка, составление акта, а затем только протокола и вынесение на их основании постановления)".

Мер Харькова отметил в обжаловании, что его страницы в социальных сетях не являются официальными интернет-представительствами органов местного самоуправления или Харьковского городского головы. По его словам, он ведет страницы не как должностное, а как публичное лицо.

Киевский райсуд принял его доводы, удовлетворил иск и отменил штраф в 3400 грн.

Штрафы за русский язык для Терехова

Ранее, в ноябре 2022 года Терехова оштрафовали за использование русского языка в прямом эфире телемарафона "Єдині новини", после чего он записал обращение, где заявил, что с харьковчанами продолжит общаться на русском, а на марафоне на украинском.

В конце декабря Терехов выплатил штраф в размере 3400 грн за административное нарушение во время телемарафона, однако получил еще один штраф за использование русского языка в социальной сети Facebook в верифицированном аккаунте "Харьковского городского головы Игоря Терехова". Именно это постановление он и обжаловал в суде.

Напомним, в начале марта Игорь Терехов рассказал о проектах восстановления Харькова. По его словам, новые микрорайоны будут иметь застройки не выше 7 этажей, которые будут оборудованы подземными стоянками для укрытия от обстрелов, а также своими скважинами.

В начале апреля городской голова Харькова призывал жителей города сделать запасы питьевой воды из-за угрозы массированных обстрелов со стороны России.