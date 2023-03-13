До 7 этажей и свои скважины: Терехов рассказал, какими будут новые районы Харькова

Мэр рассказал, что после войны планируется принципиально новая жилая застройка города. В районах, среди прочего, будут подземные паркинги-укрытия.

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Мэр Харькова Игорь Терехов раскрыл планы на восстановление города. По его словам, новые микрорайоны будут принципиально отличаться: будут иметь свои скважины и подземные стоянки, в которых можно будет укрываться от обстрелов. Об этом сообщили в региональном медиа "Объектив".

"Мы будем строить новые микрорайоны — и не только те два, которые я презентовал, которые уже пилотны в будущем Генеральном проекте развития города Харькова. Но очень многое нам придется построить. И эти микрорайоны будут отличаться от тех, которые есть сейчас в городе Харькове", — поделился харьковский городской голова.

Терехов объяснил, что одной из отличительных черт построенных районов будет малоэтажность домов. Новостройки будут иметь от шести до семи этажей. Однако новые микрорайоны будут отличать и другие элементы комфорта горожан, например, подземные парковки.

"Это паркинг для автомобилей харьковчан, а также – бомбоубежище в случае, если будут обстрелы. Кроме того, эти микрорайоны будут построены по современным энергосберегающим технологиям, чтобы мы могли сэкономить энергоносители. Будут отдельные скважины, которые будут подавать воду в районах. Поэтому качество питьевой воды будет значительно улучшено", — пообещал чиновник.

По словам мэра, восстановление города начнется сразу после победы Украины. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами, готовыми вкладывать в Харьков средства.

Напомним, сегодня, 13 марта, спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в телеэфире заявил, что около четверти военных преступлений в Украине захватчики совершили на Харьковщине. По статье о "нарушении законов и обычаев войны" в области открыто 11 тысяч производств. Оккупанты воровали имущество, вывозили сельскохозяйственную технику и продукцию, похищали и насиловали людей, а также проводили пытки.

Ранее, 7 марта, вдова эксмера Харькова Оксана Гайсинская сообщила, что на могиле Геннадия Кернеса установили памятник. Бронзовая фигура Кернеса была изготовлена по реальной фотографии, выбранной родственниками. Он показывает свой фирменный жест, а триумфальную арку на могиле украшает цифра "1" как символ первенства.