Около четверти военных преступлений ВС РФ совершили в Харьковской области, — прокуратура

В случае обмена военнопленных многие преступники, уже получившие приговор суда, могут остаться без наказания.

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Около 25% зафиксированных военных преступлений в Украине оккупанты совершили на Харьковщине. На данный момент открыто уже более 11 тысяч уголовных производств по статье "нарушение законов и обычаев войны". Об этом сегодня сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире национального телемарафона.

"Всего по статье "нарушение законов и обычаев войны" было начато более 11 тысяч уголовных производств. Большинство касается фактов обстрелов города и Харьковской области. Насколько мне известно, по всей Украине всего по факту нарушения законов и обычаев войны – около 40 тысяч уголовных производств. Из них 11 тысяч – это в Харьковской области. Поэтому около 25% всех военных преступлений, мы можем констатировать, что они приходятся на нашу область", — приводит приблизительные числа Чубенко.

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На уточняющий вопрос ведущих марафона о том, какие именно преступления совершали оккупанты на Харьковщине, Чубенко перечислил факты кражи имущества, похищения людей, вывоза сельскохозяйственной техники и продукции. Также спикер отметил факты пыток, убийств и изнасилований.

Следователи изучают боевые документы и проводят опросы военнопленных. Фигурантам по некоторым из дел, среди которых есть военнослужащие армии РФ и наемники ЧВК, было сообщено о подозрении за конкретные действия. Еще группе военнослужащих и наемников РФ о подозрении в военных преступлениях было сообщено заочно.

"Некоторые из подозреваемых производили обстрел города Харькова, другие участвовали в пытках в Боровой бывшего участника АТО", — поделился примерами Чубенко.

По его словам, есть и те подозреваемые, которые уже получили приговоры суда. В дальнейшем они должны отбывать наказание, но если их обменивают на украинских военнослужащих, их дальнейшая судьба уже не в компетенции украинской прокуратуры.

Напомним, ранее супруга президента Украины Елена Зеленская указала на минимум 171 случай изнасилования украинцев.

Также стало известно, что полиция Херсонщины 10 марта обнаружила могилу 63-летнего местного жителя, который был замучен российскими военными в конце сентября 2022 года.