Близько чверті воєнних злочинів ЗС РФ скоїли на Харківщині, — прокуратура

У разі обміну воєнновополонених багато злочинців, які вже отримали вирок суду, можуть залишитися без покарання.

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Близько 25% зафіксованих воєнних злочинів в Україні окупанти скоїли на Харківщині. На даний момент відкрито вже понад 11 тисяч кримінальних проваджень за статтею "порушення законів та звичаїв війни". Про це сьогодні повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі національного телемарафону.

"Загалом за статтею "порушення законів та звичаїв війни" було розпочато понад 11 тисяч кримінальних проваджень. Більшість стосується фактів обстрілів міста та Харківської області. Наскільки мені відомо, по всій Україні всього за фактом порушення законів та звичаїв війни – близько 40 тисяч кримінальних проваджень. Із них 11 тисяч – це на Харківщині. Тому близько 25% усіх воєнних злочинів, ми можемо констатувати, що вони припадають на нашу область", — наводить приблизні числа Чубенко.

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На питання провідних марафону про те, які саме злочини чинили окупанти на Харківщині, Чубенко перерахував факти крадіжки майна, викрадення людей, вивезення сільськогосподарської техніки та продукції. Також спікер відзначив факти тортур, вбивств та зґвалтувань.

Слідчі вивчають бойові документи та проводять опитування воєннополонених. Фігурантам у деяких із справ, серед яких є воєннослужбовці армії РФ та найманці ПВК, було повідомлено про підозру за конкретні дії. Ще групі воєннослужбовців та найманців РФ про підозру у воєнних злочинах було повідомлено заочно.

"Деякі з підозрюваних робили обстріл міста Харкова, інші брали участь у тортурах у Боровій колишнього учасника АТО", — поділився прикладами Чубенко.

За його словами, є й підозрювані, які вже отримали вироки суду. Надалі вони мають відбувати покарання, але якщо їх обмінюють на українських воєннослужбовців, то їх подальша доля вже не в компетенції української прокуратури.

Нагадаємо, раніше дружина президента України Олена Зеленська вказала на мінімум 171 випадок зґвалтування українців.

Також стало відомо, що поліція Херсонщини 10 березня виявила могилу 63-річного місцевого жителя, закатованого російськими воєнними наприкінці вересня 2022 року.