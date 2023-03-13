До 7 поверхів та власні свердловини: Терехов розповів, якими будуть нові райони Харкова

Міський голова розповів, що після війни планується принципово нова житлова забудова міста. В районах, серед іншого, будуть підземні паркінги-укриття.

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Мер Харкова Ігор Терехов розкрив плани на відбудову міста. За його словами, нові мікрорайони будуть принципово відрізнятись: матимуть власні свердловини та підземні стоянки, в яких можна буде ховатись від обстрілів. Про це повідомили у регіональному медіа "Об’єктив".

"Ми будуватимемо нові мікрорайони — і не тільки ті два, які я презентував, які вже пілотні в майбутньому Генеральному проєкті розвитку міста Харкова. Але дуже багато нам доведеться побудувати. І ці мікрорайони відрізнятимуться від тих, які є зараз у місті Харкові", — поділився харківський міський голова.

Терехов пояснив, що однією з відмінних рис відбудованих районів буде малоповерховість будинків. Новобудови матимуть від шести до семи поверхів. Проте нові мікрорайони відрізнятимуть й інші елементи комфорту містян, наприклад, підземні паркування.

"Це паркінг для автомобілів харків’ян, а також – бомбосховище в разі, якщо будуть обстріли. Крім цього, ці мікрорайони будуть побудовані за сучасними енергоощадними технологіями, щоб ми могли заощадити енергоносії. Будуть окремі свердловини, які подаватимуть воду в районах. Тому якість питної води буде значно покращена", — пообіцяв посадовець.

За словами мера, відбудова міста почнеться одразу після перемоги України. Нині тривають перемовини з інвесторами, готовими вкладати у Харків кошти.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в телеефірі заявив, що близько чверті воєнних злочинів в Україні загарбники скоїли на Харківщині. За статтею про "порушення законів та звичаїв війни" в області відкрито 11 тисяч проваджень. Окупанти крали майно, вивозили сільськогосподарську техніку та продукцію, викрадали й ґвалтували людей, а також проводили тортури.

Раніше, 7 березня, вдова ексмера Харкова Оксана Гайсинська повідомила, що на могилі Геннадія Кернеса встановили пам’ятник. Бронзова фігура Кернеса була виготовлена за реальною фотографією, обраною родичами. Він показує свій фірмовий жест, а тріумфальну арку на могилі прикрашає цифра "1" — як символ першості.