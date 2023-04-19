Мер Харкова Терехов повернув собі право вести соцмережі російською мовою: ухвала суду

Суд ухвалив аргументи градоначальника про те, що він веде свої сторінки в соцмережах не як посадова особа. З нього зняли звинувачення та скасували штраф у 3400 грн.

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Київський районний суд Харкова задовольнив позов мера Харкова Ігоря Терехова щодо правомірності використання російської мови на його сторінках у соціальних мережах. Про це стало відомо з судового рішення від 6 квітня 2023 року.

Мовний скандал у Харкові

У грудні минулого року постановою Уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня мера Харкова визнали винним у порушенні ч. 2 статті 188-52 КУпАП через те, що він використовував російську мову на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. Терехов оскаржив цю постанову, аргументувавши це тим, що "постанова протиправна, оскільки Уповноваженим та його представником складено протокол та винесено оскаржувану постанову без прийняття всіх рішень та вчинення дій, визначених у статті 56 Закону № 2704-VIII (винесення рішення про здійснення державного контролю за застосування державної мови, складання акта, а потім лише протоколу та винесення на їх підставі постанови)".

Мер Харкова зазначив у оскарженні, що його сторінки у соціальних мережах не є офіційними інтернет-представництвами органів місцевого самоврядування чи Харківського міського голови. За його словами, він веде сторінки не як посадова, а як публічна особа.

Київський райсуд ухвалив його доводи, задовольнив позов та скасував штраф у 3400 грн.

Штрафи за російську мову для Терехова

Раніше, у листопаді 2022 року Терехова оштрафували за використання російської мови в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини", після чого він записав звернення, де заявив, що з харків'янами продовжить спілкуватися російською мовою, а під час марафона — українською.

Наприкінці грудня Терехов виплатив штраф у розмірі 3400 грн. за адміністративне порушення під час телемарафону, проте отримав ще один штраф за використання російської мови у соціальній мережі Facebook у верифікованому акаунті "Харківського міського голови Ігоря Терехова". Саме цю ухвалу він і оскаржив в суді.

Нагадаємо, на початку березня Ігор Терехов розповів про проекти відновлення Харкова. За його словами, нові мікрорайони матимуть забудови не вище за 7 поверхів, що будуть обладнані підземними стоянками для укриття від обстрілів, а також своїми свердловинами.

На початку квітня міський голова Харкова закликав мешканців міста зробити запаси питної води через загрозу масованого обстрілу з боку Росії.