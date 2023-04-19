Афера на 230 тыс. грн: житель Полтавской области выманивал деньги, выдавая себя за женщину

Злоумышленник из города Лубны представлялся женщиной, которая находится в затруднительном материальном положении. Сумма нанесенного гражданам ущерба достигает свыше 230 тысяч гривен, сообщают в полиции.

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В Полтавской области разоблачили мошенническую схему 36-летнего жителя города Лубны, который представлялся в социальных сетях женщиной и выманивал деньги у мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, в начале ноября 2022 года мошенник создал страницу в соцсети и, используя ложную женскую личность, начал общаться с мужчинами.

Злоумышленник выдавал себя за человека, находящегося в затруднительном материальном положении, и убеждал пользователей сети отправлять ему деньги.

По данным следствия, на данный момент известно о нескольких случаев мошенничества, при этом общий ущерб нанесенный людям составляет более 230 тысяч гривен.

Мужчина был проинформирован о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины. Злоумышленник может быть приговорен к трем годам лишения свободы.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина притворялся маленькой девочкой и ограбил детский сад. Американец Дэниел Силер во время одного из своих "преображений" украл три подгузника, выпил половину бутылки детской смеси и использовал слюнявчик. В записках оставленных персоналу детсада он просил поиграть с ним в девочку и называл себя "Малышка Даниэль".

Также сообщалось, что в России мужчина похитил почти 12 тысяч лотерейных билетов, но так и не смог победить. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.