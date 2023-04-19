Афера на 230 тис. грн: мешканець Полтавської області виманював гроші, видаючи себе за жінку

Зловмисник із міста Лубни представлявся жінкою, яка перебуває у скрутному матеріальному становищі. Сума завданих громадянам збитків сягає понад 230 тисяч гривень, повідомляють у поліції.

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У Полтавській області викрили шахрайську схему 36-річного мешканця міста Лубни, яке представлялося у соціальних мережах жінкою та виманювало гроші у чоловіків. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За інформацією правоохоронців, на початку листопада 2022 року шахрай створив сторінку в соцмережі та, використовуючи нереальну жіночу особу, почав спілкуватися з чоловіками.

Зловмисник видавав себе за людину, яка перебуває у скрутному матеріальному становищі, і переконував користувачів мережі надсилати гроші.

За даними слідства, на цей час відомо про декілька випадків шахрайства, при цьому загальна шкода, завдана людям, становить понад 230 тисяч гривень.

Чоловік був проінформований про підозру у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) КК України. Зловмисника може бути засуджено до трьох років позбавлення волі.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік вдавався маленькою дівчинкою і пограбував дитячий садок. Американець Деніел Сілер під час одного зі своїх "перетворень" вкрав три підгузки, випив половину пляшки дитячої суміші та використав слинявчик. У записках залишених персоналу дитсадка він просив пограти з ним у дівчинку і називав себе "Малишка Деніел".

Також повідомлялося, що у Росії чоловік викрав майже 12 тисяч лотерейних білетів, але так і не зміг перемогти. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.