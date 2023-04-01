"Крихітка Даніель": у США чоловік прикидався маленькою дівчинкою і пограбував дитячий садок

Американець Деніель Сілер під час одного зі своїх "перевтілень" вкрав три підгузки, випив половину пляшки дитячої суміші та використав слинявчик. У записках, залишених персоналу дитсадка, він просив пограти з ним у дівчинку і називав себе "Крихітка Даніель".

Related video

65-річний Деніель Сілер із Нью-Йорка нібито неодноразово проникав до дитячого садочка, крав підгузки, залишав гроші та химерні записки для персоналу, в яких просив "підіграти" йому, вдаючи з себе маленьку дівчинку. Про це повідомляє New York Post.

Директорка дитсадка повідомила владі, що 30 січня один зі співробітників знайшов 120 доларів і записку, в якій запитували, чи є в дитячому садку підгузки для дорослих. Через тиждень співробітники знайшли аналогічну записку з 200 доларами.

Після першого інциденту в дитячому садку встановили камеру спостереження і повідомили в поліцію.

У суботу, 11 лютого, система спостереження сповістила персонал про активність у дитячому садку. Прибувши до закладу, директорка повідомила, що хтось порився в кошику для підгузків і залишив ще одну записку та гроші. У записці були вказані розміри штанів, взуття, бюстгальтерів і суконь, а також те, що чоловік хотів погратися в дівчинку і називав себе "Крихітка Даніель".

Деніель Сілер із Нью-Йорка нібито неодноразово проникав у дитячий садок Фото: Google Maps

Наступної суботи персонал знову був попереджений системою безпеки. На відеозаписі було видно, як чоловік намагається скласти кілька підгузків разом, щоб вийшов один великий. Потім він увійшов до ванної кімнати, зняв штани, вдягнув підгузок і потім вдягнув штани поверх нього. Після цього він вибіг із будівлі.

Пізніше керівниця закладу виявила, що хтось вкрав три підгузки, випив половину пляшки дитячої суміші та використав слинявчик.

Поліція змогла затримати Даніеля Сілера. Чоловік повністю визнав свою провину і заявив, що він намагається впоратися із залежністю. Його звинуватили в крадіжці зі зломом і дрібній крадіжці.

Раніше Фокус писав, що в США медсестра дізналася про свою вагітність під час пологів. Американка Шелбі Бентлі стверджує, що під час вагітності все було нормально, попри те, що вона трохи додала у вазі.

Також повідомлялося, що в США турист ризикнув життям заради селфі з грізлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-якого ведмедя, який напав, спіймають і піддадуть евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.