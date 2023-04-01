"Малышка Даниэль": в США мужчина притворялся маленькой девочкой и ограбил детский сад

Американец Дэниел Силер во время одного из своих "преображений" украл три подгузника, выпил половину бутылки детской смеси и использовал слюнявчик. В записках оставленных персоналу детсада он просил поиграть с ним в девочку и называл себя "Малышка Даниэль".

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65-летний Дэниел Силер из Нью-Йорка якобы неоднократно проникал в детский сад, крал подгузники, оставлял деньги и причудливые записки для персонала, в которых просил "подыграть" ему, изображая из себя маленькую девочку. Об этом сообщает New York Post.

Директор детсада сообщила властям, что 30 января один из сотрудников нашел 120 долларов и записку, в которой спрашивалось, есть ли в детском саду подгузники для взрослых. Через неделю сотрудники нашли аналогичную записку с 200 долларами.

После первого инцидента в детском саду установили камеру наблюдения и сообщили в полицию.

В субботу, 11 февраля, система наблюдения оповестила персонал об активности в детском саду. Прибыв в учреждение, директор сообщила, что кто-то порылся в корзине для подгузников и оставил еще одну записку и деньги. В записке были указаны размеры штанов, обуви, бюстгальтеров и платьев, а также то, что мужчина хотел поиграть в девочку и называл себя "Малышка Даниэль".

Дэниел Силер из Нью-Йорка якобы неоднократно проникал в детский сад Фото: Google Maps

В следующую субботу персонал снова был предупрежден системой безопасности. На видеозаписи было видно, как мужчина пытается сложить несколько подгузников вместе, чтобы получился один большой. Затем он вошел в ванную комнату, снял штаны, надел подгузник и затем надел штаны поверх него. После этого он выбежал из здания.

Позднее руководитель учреждения обнаружила, что кто-то украл три подгузника, выпил половину бутылки детской смеси и использовал слюнявчик.

Полиция смогла задержать Даниэля Силера. Мужчина полностью признал свою вину и заявил, что он пытается справиться с зависимостью. Его обвинили в краже со взломом и мелкой краже.

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