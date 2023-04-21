"Стань владельцем эксклюзивного космического объекта": в Киеве продают "свеженькие" метеориты

Цена собранных якобы космических тел колеблется от 300 до 20000 грн. На торговых площадках их предлагают разных размеров.

Related video

После вспышек в небе над Киевом 19 апреля, которые эксперты окрестили "высокоэнергетическим акустическим событием", предприимчивые украинцы начали продавать на онлайн-площадках метеориты, которые "собрали" на месте вспышки. Объявление о продаже метеоритов публикуют на площадках продаж.

Да, житель Киевщины Владимир предлагает метеорит за 20 тысяч гривен.

"Продам Киевский метеорит. Найден сегодня днем поблизости от Киева. Стань владельцем эксклюзивного космического объекта!", — говорится в объявлении.

Еще один неизвестный продает "свеженький метеорит" весом 12 кг за 10 тысяч гривен. Продавец отмечает, что цена может быть договорной, поскольку имеет камни разных размеров.

"Продается свеженький метеорит, который только прибыл в Киев, есть разные кусочки от 150 г. Космические камни разных форм и размеров наибольший 12 кг (его цена 10000 грн) есть и небольшие от 300 грн", — говорится в объявлении.

Продавец Сергей написал шутливое объявление о качествах найденного им небесного тела.

"Продам метеорит. Космическое тело 57.82 г. В доме стало гораздо теплее. Во сне видим лишь мелодрамы иногда даже с попкорном. Полиция не останавливает, отказывается вести на экспертизу и выписывать штрафы. Пограничники выпускают из страны!", — говорится в объявлении.

Напомним, что 19 апреля жители Киева перед воздушной тревогой заметили яркую синю вспышку в небе. Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что сработала ПВО, однако позже сообщение удалил и призвал дождаться официальных объяснений от Воздушных сил ВСУ.

Далее последовали разговоры о падении спутника NASA и пролете метеорита. В Главном центре специального контроля явление назвали "высокоэнергетическим акустическим событием" с эпицентром в Киевской области.