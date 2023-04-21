"Стань власником ексклюзивного космічного об'єкта": у Києві продають "свіженькі" метеорити

Ціна зібраних нібито космічних тіл коливається від 300 до 20 000 грн. На торгових майданчиках їх пропонують різних розмірів.

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Після спалахів у небі над Києвом 19 квітня, який експерти охрестили "високоенергетичною акустичною подією", підприємливі українці почали продавати на онлайн-майданчиках метеорити, які "зібрали" на місці спалаху. Оголошення про продаж метеоритів публікують на майданчиках продажу.

Так, житель Київщини Володимир пропонує метеорит за 20 тисяч гривень.

"Продам Київський метеорит. Знайдений сьогодні вдень поблизу Києва. Стань власником ексклюзивного космічного об'єкта!", — йдеться в оголошенні.

Ще один невідомий продає "свіженький метеорит" вагою 12 кг у 10 тисяч гривень. Продавець зазначає, що ціна може бути договірною, бо має камінці різних розмірів.

"Продається свіженький метеорит, що тільки прибув до Києва, є різні шматочки від 150 г. Космічне каміння є різних форм і розмірів найбільший 12 кг (його ціна 10000 грн) є і невеликі від 300 грн", — йдеться в оголошенні.

Продавець Сергій написав жартівливе оголошення про якості знайденого ним небесного тіла.

"Продам метеорит. Космічне тіло 57.82 г. В будинку стало значно тепліше. Уві сні бачимо лише мелодрами іноді навіть з попкорном. Поліція як зупиняє відмовляється вести на експертизу та виписувати штрафи. Прикордонники випускають з країни!", — йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, що 19 квітня жителі Києва перед повітряною тривогою помітили яскравий синій спалах у небі. Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що спрацювала ППО, однак пізніше допис видалив та закликав дочекатись офіційних пояснень від Повітряних сил ЗСУ.

Далі пішли розмови про падіння супутника NASA та проліт метеорита. В Головному центрі спеціального контролю явище назвали "високоенергетичною акустичною подією" з епіцентром у Київській області.