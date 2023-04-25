Расходы на оборону Украины выросли в 9 раз: Шмыгаль подвел итоги отчета о госбюджете Украины

По словам Дениса Шмыгаля, правительству удалось поддержать украинский бизнес и не допустить "безумной девальвации гривны и галопирующей инфляции". Задачей на 2023 год он назвал восстановление экономики.

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В среду, 25 апреля, правительство Украины одобрило отчет об исполнении Государственного бюджета за 2021-й и 2022-й годы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам главы правительства, несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась Украина, стране в полной мере удалось профинансировать все ключевые расхода госбюджета.

"В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз по сравнению с 2021 годом. В 2,5 раза увеличились расходы на безопасность. На 25% увеличили расходы на социальную защиту населения. На 8% — на здравоохранение", — отмечает Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительству удалось удержать экономику "на плаву" и не допустить "безумной девальвации гривны и галопирующей инфляции". Сейчас, по его словам, важно увидеть восстановление украинской экономики в 2023 году.

Также Шмыгаль отметил, что благодаря программе поддержки 4,8 миллиона украинцев получили по 6,5 тысяч грн единовременной выплаты, в то время как более 100 млрд гривен льготных кредитов было направлено на поддержку украинского бизнеса.

Напомним, 14 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все налоги, которые платят граждане Украины и бизнес будут направлены на оборону и безопасность Украины, в том числе на новую технику, оружие и обеспечение украинской армии.

В свою очередь, в конце марта, по информации издания Bloomberg, из-за войны в Украине Россия засекречивает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов на "национальную оборону", поддержку оккупированных территорий и предвыборные обещания Путина.