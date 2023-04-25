Витрати на оборону України зросли у 9 разів: Шмигаль підбив підсумки звіту про держбюджет України

За словами Дениса Шмигаля, уряду вдалося підтримати український бізнес і не допустити "шаленої девальвації гривні та галопуючої інфляції". Завданням на 2023 він назвав відновлення економіки.

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У середу, 25 квітня, уряд України ухвалив звіт про виконання Державного бюджету за 2021-й та 2022-й роки. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами голови уряду, незважаючи на всі виклики, з якими зіткнулась Україна, країні повністю вдалося профінансувати всі ключові витрати держбюджету.

"У 2022 році ми збільшили витрати на оборону нашої країни у дев'ять разів порівняно з 2021 роком. У 2,5 рази збільшилися витрати на безпеку. На 25% збільшили витрати на соціальний захист населення. На 8% — на охорону здоров'я", — зазначає Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що уряду вдалося утримати економіку "на плаву" і не допустити "шаленої девальвації гривні та галопуючої інфляції". Наразі, за його словами, важливо побачити відновлення української економіки у 2023 році.

Також Шмигаль зазначив, що завдяки програмі підтримки 4,8 мільйона українців отримали по 6,5 тисяч гривень одноразової виплати, тоді як понад 100 млрд. гривень пільгових кредитів було спрямовано на підтримку українського бізнесу.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі податки, які сплачують громадяни України та бізнес будуть спрямовані на оборону та безпеку України, зокрема на нову техніку, зброю та забезпечення української армії.

Зі свого боку, наприкінці березня, за інформацією видання Bloomberg, через війну в Україні Росія засекречує безпрецедентну третину своїх бюджетних видатків на "національну оборону", підтримку окупованих територій та передвиборчі обіцянки Путіна.