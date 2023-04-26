В Польше таксист намеренно сбил и переехал украинца: суд увеличил ему меру наказания

Апелляционный суд во Вроцлаве увеличил тюремный срок таксисту, который умышленно сбил и переехал украинца.

Related video

В Польше осудили таксиста, который намеренно сбил гражданина Украины во Вроцлаве, и проехался по нему лежачему. Первоначально обидчик получил 3 года лишения свободы, но Апелляционный суд увеличил ему срок наказания. Об этом сообщает wroclaw.se.pl.

Приговор мужчине вынесли в конце 2020 года — он отсидел только 20 месяцев и вышел из тюрьмы условно досрочно. В то же время генпрокурор подал кассационную жалобу в Верховный суд. Тот отменил предыдущий приговор и вернул дело в суд второй инстанции, то есть в Апелляционный суд Вроцлава. На днях последний пересмотрел дело и принял решение увеличить обвиняемому срок наказания с 3-х до 5 лет.

Инцидент произошел в апреле 2019 года во Вроцлаве. 37-летний таксист задел велосипедиста на дороге. Между ними последовал спор, после которого велосипедист поехал в направлении ближайшего парка. По данным прокуратуры, водитель такси настиг его там на автомобиле и, намеренно сбил, а потом еще и переехал.

В результате гражданин Украины получил тяжелые травмы — переломы ребер и повреждение грудной клетки. Обвиняемый своей вины тогда не признавал и отказался объяснять свое поведение в суде.

Во время заседания Апелляционного суда мужчина "разговорился" и объяснил, что считал виновным украинца в том, что он задел его авто, а затем пытался догнать его, чтобы "передать ему евангельские ценности, потому что тогда было время Пятидесятницы, и сказать, что он прощает ему повреждение автомобиля".

Религиозная риторика обвиняемого на судью не возымела действия. Он отметил, что это были пустые слова, а чувство ответственности за совершенное таксист не продемонстрировал.

Напомним, что в Лодзи нашли мертвыми 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину из Украины. Их тела обнаружили в запертой квартире.

Также в Польше мужчина ворвался в дом украинок и ранил 14-летнюю девочку-подростка и убил ее мать. Ранения были несовместимы с жизнью, и женщина погибла на месте.