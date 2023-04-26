У Польщі таксист навмисно збив і переїхав українця: суд збільшив йому міру покарання

Апеляційний суд у Вроцлаві збільшив тюремний термін таксистові, який навмисне збив та переїхав українця.

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У Польщі засудили таксиста, який навмисно збив громадянина України у Вроцлаві, і проїхався по ньому лежачому. Спочатку кривдник отримав 3 роки позбавлення волі, але Апеляційний суд збільшив йому термін покарання. Про це повідомляє wroclaw.se.pl.

Вирок чоловікові винесли наприкінці 2020 року — він відсидів тільки 20 місяців і вийшов із в'язниці умовно достроково. Тим часом генпрокурор подав касаційну скаргу до Верховного суду. Той скасував попередній вирок і повернув справу до суду другої інстанції, тобто до Апеляційного суду Вроцлава. Днями останній переглянув справу і ухвалив рішення збільшити обвинуваченому термін покарання з 3-х до 5 років.

Інцидент стався у квітні 2019 року у Вроцлаві. 37-річний таксист зачепив велосипедиста на дорозі. Між ними далі сталася суперечка, після якої велосипедист поїхав у напрямку найближчого парку. За даними прокуратури, водій таксі наздогнав його там на автомобілі і, навмисно збив, а потім ще й переїхав.

Внаслідок цього громадянин України отримав важкі травми — переломи ребер та пошкодження грудної клітки. Обвинувачений своєї провини тоді не визнавав і відмовився пояснювати свою поведінку в суді.

Під час засідання Апеляційного суду чоловік "розговорився" і пояснив, що вважав винним українця у тому, що він зачепив його авто, а потім намагався наздогнати його, аби "передати йому євангельські цінності, бо тоді був час П'ятдесятниці, й сказати, що він прощає йому пошкодження автомобіля".

Релігійна риторика обвинуваченого на суддю не подіяла. Він зазначив, що це були порожні слова, а почуття відповідальності за скоєне таксист не продемонстрував.

Нагадаємо, що у Лодзі знайшли мертвими 36-річного чоловіка та 31-річну жінку з України. Їхні тіла виявили у замкненій квартирі.

Також у Польщі чоловік увірвався до будинку українок і поранив 14-річну дівчинку-підлітка та вбив її матір. Поранення були несумісні з життям, і жінка загинула на місці.