Представители министерства заявили, что выступают против травли детей и будут их поддерживать. По словам же организаторов форума, галстуки были не красными, как у пионеров, а "коралловыми".

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В Министерстве образования и науки Украины прокомментировали разгоревшийся скандал вокруг формы киевских школьников, одним из элементов которой были галстуки, напоминавшие пионерские. Ведомство на своей странице в Facebook высказалось против травли учащихся.

В публикации отмечается, что детям нельзя "подрезать крылья" или унижать.

"Мы никоим образом не поддерживаем травлю детей и будем стоять на их защите во всех образовательных процессах", — говорится в публикации.

Фото учащихся в школьной форме с атрибутикой, напоминающей пионерскую, опубликовали на странице Печерской районной госадминистрации Киева в Facebook, однако впоследствии пост, судя по всему, удалили.

Фото учащихся в одежде, которая некоторым показалась предосудительной, еще можно найти на странице в соцсети организаторов этой встречи.

В Управлении образования и инновационного развития объяснили, что 22 апреля в киевской школе №90 прошла образовательная встреча "Лидерский форум". На мероприятии состоялись доклады на разные темы, было и неформальное общение и интерактивы.

Подписчики паблика обратили внимание на одежду школьников и упомянули о статье УК об изготовлении и распространении коммунистической и нацистской символики, а также пропаганде соответствующих режимов.

Реакция организаторов

Организаторы форума, в свою очередь, объяснили, что галстуки были не красными, а коралловыми.

Школьники в галстуках Школьники в галстуках Школьники в галстуках Школьники в галстуках Школьники в галстуках

"И если кому-то показалось, что они красные — это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится", — говорится в сообщении.

Напомним, что журналисты The New York Times рассказали, как роспропаганда действует на жителей прифронтовых городов. Люди, которые живут вблизи передовой, говорят, что украинская армия намеренно ведет обстрелы городов и сел с тем, чтобы подтолкнуть их эвакуироваться.

Ранее стало известно, что в РФ разгорелся скандал из-за того, что губернатор Петербурга Александр Беглов выступил на фоне флага Украины.