Губернатор Санкт-Петербурга выступил на фоне флага Украины: роспропаганда негодует

Российский "военный блогер" Михаил Звинчук написал, что это событие аналогично тому, как если бы руководитель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии.

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В Таврическом дворце Санкт-Петербурга губернатор города Александр Беглов выступил на фоне украинского флага. В связи с этим в сети начали распространять соответствующие фото, а российские пропагандисты не скупятся на гневные комментарии в соцсетях.

В частности "военный блогер" и автор Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук написал, что выступление Беглова на фоне флага Украины подобно тому, как если бы руководитель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии.

"Наверное надо еще больше погибших на фронте и терактов в стране, чтобы чиновники милостиво соблаговолили бы убрать подобное. Хотя если спустя год войны ничего не поняли, видимо там уже поздно что-то менять, только резать. В аппаратном смысле конечно же", — написал блогер в Telegram.

Российские пропагандисты возмутились тем, что подобное происходит после того, как в кафе "Street food bar" в Санкт-Петербурге убили военкора Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский.

Событие прокомментировал и давний недруг Беглова, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он заявил, что есть люди, которые погибают за то, чтобы украинский флаг сорвать, другие же "его прославляют".

"Это то "глубинное государство", о котором я вчера рассказывал. Одни погибают для того, чтобы сорвать этот флаг, а другие, топчась по их телам и плюя им в закрытые глаза, вешают его и прославляют", — написал в Telegram Пригожин.

Как появился флаг Украины в Таврическом дворце

Как сообщили 14 апреля российские ресурсы в Санкт-Петербурге в районе Таврического дворца на флагшток подняли флаг Украины. Это связано с тем, что в городе начала свою работу Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) под руководством председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая также является председателем МПА СНГ.

Еще в 2018 году Матвиенко объясняла наличие украинского флага тем, что официального заявления от Украины о выходе из ассамблеи не поступало, поэтому ее флаг и закрепленные за ней помещения по-прежнему остаются в Таврическом дворце.

Отметим, что на момент публикации сам Александр Беглов пока не прокомментировал свое выступление на фоне флага Украины и не ответил на выпады со стороны российских пропагандистов.

Напомним, в российской информационной среде продолжаются перепалки между так называемыми патриотами России. Так, известный пропагандист Владимир Соловьев 14 апреля разразился оскорблениями в адрес бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова из-за его неуважительных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина.